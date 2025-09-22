La calidad nutricional y los alimentos pueden bajar

Yakarta, Viva – Jefe de gabinete presidencial (KSP) M Qodari advirtió para que no hubiera gravámenes ilegales (extorsión) en el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg). Consideró que la extorsión podría ser una de las causas de la disminución de la calidad de los alimentos en el programa de principios del presidente Prabowo Subianto.

Leer también: El caso de los estudiantes supuestamente volvió a poner en prueba, esta vez en West Bandung Vocational School



«Si hay extorsión en SppgLuego, la asignación de RP 10 mil para este alimento SPPG se puede reducir más tarde dependiendo de cuánto extorsión. Eso es lo que dije, más tarde la calidad de la nutrición y la calidad del material disminuirán, lo que puede causar riesgos. envenenamiento. Más tarde, lo que se compra son materiales de baja calidad «, dijo Qodari a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.



UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

Leer también: KSP enfatizó que el gobierno no era «ciego» sobre el caso de envenenamiento de MBG



Qodari evaluó que era necesario una nueva estrategia para seguir el objetivo de la construcción de 30 mil sppg. Porque, el riesgo de extorsión por parte de la fundación a los inversores de SPPG tiene el potencial de ocurrir.

«Quiero recordar para mantener el programa del presidente para proteger a nuestros hijos», dijo.

Leer también: KSP no quiere que la comunidad sea el valor del gobierno y sordo de Prabowo, esta es la razón



Anteriormente informó, el Ministro de Secretario de Estado (MenseNeg), Praseteto Hadi, dijo que la Unidad de cumplimiento de servicios de nutrición negligentes (SPPG) hizo que las comidas nutricionales gratuitas (MBG) hicieran que el envenenamiento estuviera sujeto a sanciones.

Praseteto confirmó que esto respondió al número de casos de estudiantes que fueron envenenados después de comer el menú MBG.

«Debe ser (dada sanciones). Sanciones si de hecho son los factores de intención o negligente en la realización de SOP, por supuesto, habrá sanciones para el SPPG en cuestión», dijo Praseteto a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Jakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.



Jefe de Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo visitó el SPPG de la Policía Regional del Sur Sulawesi para apoyar a MBG.

Aun así, Prasetyo se aseguró de que las sanciones no interferirían con las operaciones SPPG. Por lo tanto, el destinatario todavía obtiene MBG, a pesar de que SPPG es negligente para obtener sanciones.

«Pero también las sanciones que se aplicarán no permiten que sea inquietante del lado operativo para que perturba a los beneficiarios para no obtener MBG», continuó.