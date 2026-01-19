La calidad del aire se vuelve grave en Delhi cuando el AQI supera los 400







Delhi se ahogó bajo un manto de smog el lunes por la mañana, con el promedio Índice de calidad del aire (AQI) ubicándose en 417 en la categoría «grave», según la aplicación Sameer.

La calidad del aire es «severa» en 25 estaciones, «muy mala» en 14

La calidad del aire era «grave» en 25 estaciones, mientras que en 14 era «muy mala».

Según los datos publicados por la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), el Índice de Calidad del Aire (ICA) en el área de ITO se registró en 434, ubicándolo en la categoría «severo». Condiciones similares prevalecieron cerca de Rafi Marg, donde el ICA se situó en 417, mientras que las zonas alrededor del templo Swaminarayan Akshardham en Pandav Nagar informaron un ICA de 455.

Anand Vihar y Wazirpur se encuentran entre los puntos críticos de contaminación más afectados

Varios otros lugares de la capital también presenciaron niveles de contaminación alarmantemente altos. Anand Vihar registró un ICA de 462, Ashok Vihar 473, Bawana 448, Burari 460, Chandni Chowk 454, Dwarka Sector-8 427, Mundka 467, Narela 437, Punjabi Bagh 434, RK Puram 439, Rohini 437 y Wazirpur 472. Todas estas áreas permanecieron en el categoría «grave», que indica extrema pobreza calidad del aire y mayores riesgos para la salud.

Wazirpur registra el ICA más alto; datos no disponibles en una estación

Según la aplicación Sameer de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), los datos de AQI de una estación no estaban disponibles al escribir este informe. Wazirpur, que registró un AQI de 474, tuvo la peor calidad del aire entre todas las estaciones.

Según el CPCB, un ICA entre 0 y 50 se considera «bueno», 51 a 100 «satisfactorio», 101 a 200 «moderado», 201 a 300 «malo», 301 a 400 «muy pobre» y 401 a 500 «severo».

Es probable que la contaminación siga siendo grave o muy pobre en los próximos días

Delhi Es probable que la calidad del aire se mantenga en la categoría de «severa» a «muy mala» durante los próximos dos días. Las perspectivas para los próximos seis días también indican que la calidad del aire probablemente se encuentre en la banda «muy mala», según el Sistema de Alerta Temprana de la Calidad del Aire (AQEWS).

Las temperaturas se mantendrán bajas en medio del smog y la ola de frío

Se espera que las temperaturas máximas y mínimas oscilen entre 23 y 25 grados Celsius y 6 a 8 grados Celsius, respectivamente.

Se reimponen medidas GRAP de etapa IV en Delhi-NCR

Mientras tanto, en respuesta al deterioro de la calidad del aire, la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) reinvocó el sábado las medidas de la Etapa IV bajo el Plan de acción de respuesta gradual (GRAP) en Delhi y la Región de la Capital Nacional (NCR).

«Teniendo en cuenta la tendencia predominante de la calidad del aire y los factores relevantes y en un esfuerzo por evitar un mayor deterioro de la calidad del aire en la región, el Subcomité del CAQM sobre GRAP decide por unanimidad invocar todas las acciones previstas en la Etapa IV del GRAP existente – Calidad del aire `Severo+` (ICA de DELHI > 450), con efecto inmediato, en toda la NCR, como medida proactiva. Esto se suma a las acciones bajo las Etapas I, II y III del GRAP existente y ya vigente en NCR», decía la orden del CAQM.

Autoridades instan a la ciudadanía a limitar las actividades al aire libre

La orden agregaba además: «Se ha pedido a las Juntas de Control de la Contaminación de NCR y otras agencias involucradas que intensifiquen las medidas preventivas para evitar un mayor deterioro de la calidad del aire en la región». Con severo contaminaciónAnte la persistencia de la ola de frío y la densa niebla, las autoridades han instado a los ciudadanos a limitar las actividades al aire libre, seguir las recomendaciones de salud y tomar precauciones contra la peligrosa calidad del aire.

(Con aportes de Agencias)





