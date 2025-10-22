La calidad del aire se deteriora a la categoría de «mala» en Calcuta y Howrah







La calidad del aire en Calcuta y en la ciudad gemela de Howrah era «pobre» el miércoles por la mañana, dijo un funcionario, informó la agencia de noticias PTI.

El índice de calidad del aire (ICA) era de 200 (PM 2,5) a las 9 am en la estación de monitoreo del aire en Jadavpur y 141 (PM 2,5) en Ballygunge, dijo un funcionario de la Junta de Control de la Contaminación de Bengala Occidental (WBPCB).

En la Universidad Rabindra Bharati en el área de Sinthi, el ICA fue de 142, mientras que en New Town, el municipio satélite cerca de Calcuta, fue de 165, informó PTI.

Mientras que el ICA era de 150 en Fort William a las 9 am, en la cercana zona verde, Victoria, el nivel ICA permaneció en 242, dijo.

En la estación de monitoreo del aire de Rabindra Sarobar, el ICA era de 128 a las 9 am.

El martes, el ICA en Jadavpur fue 207, mientras que en Ballygunge fue 213, ambos considerablemente más altos que 159 y 134, respectivamente, el lunes a la medianoche.

En Belur en Howrah el martes a la medianoche, el AQI era de 213, mientras que era de 195 incluso en el cinturón de amortiguamiento supuestamente verde del área del Jardín Botánico de Shibpur en Howrah, informó PTI.

En la ciudad industrial de Ghusuri en Howrah, el ICA era de 179 a las 9 de la mañana.

Un ICA entre 151 y 200 se considera «pobre», entre 201 y 300 «muy pobre» y por encima de 300 se clasifica como «severo».

Ambientalistas Afirmó que las partículas flotaban en el aire después de que los petardos explotaran hasta la medianoche en toda la metrópoli tanto el lunes como el martes, informó PTI.

«El empeoramiento del AQI no puede estar directamente relacionado con el estallido de petardos, que fue menor que el año pasado. Además, se utilizaron principalmente fuegos artificiales verdes ratificados por NEERI», dijo el funcionario, informó PTI.

«Además, tenemos que establecer la relación entre el sonido y la contaminación del aire, ya que los fuegos artificiales que generan sonido no necesariamente causan contaminación del aire, y si el estallido de los fuegos artificiales provocó algún aumento en el AQI, eso no puede vincularse con el estallido de las galletas. La mayoría de los fuegos artificiales vendidos y utilizados en este Kali Puja-Diwali ha sido certificado por NEERI», dijo el funcionario, informó PTI.

«Cualquier empeoramiento del AQI puede atribuirse al clima, con contaminantes flotando en el aire en medio de condiciones cálidas y húmedas en ausencia de lluvia o vientos del sur…», dijo el funcionario de WBPCB, añadiendo que estaban analizando los resultados, informó PTI.

El ambientalista Somendra Mohan Ghosh afirmó que en Calcuta estallaron fuertes petardos y Howrah los lunes y martes por la noche hasta la medianoche, mucho más allá del intervalo de 8 p. m. a 10 p. m. indicado por el PCB, informó PTI.

«Los contaminantes flotaron en el aire hasta el mediodía del miércoles después de las frenéticas celebraciones, con los animales domésticos y los recién nacidos sacudidos por fuertes sonidos. Por toda la ciudad estallaron petardos de alto decibelio», dijo, informó PTI.

Naba Dutta de Sabuj Manch, una organización de ambientalistas, también culpó a la policía y al organismo de control de la contaminación por haber «fallado» en hacer cumplir las regulaciones, dejando a los ancianos, personas enfermas, niños y mascotas expuestos a la contaminación acústica y del aire, informó PTI.

«Nuestro equipo de monitoreo encontró fuegos artificiales estallando en áreas de la zona de silencio como Hospital RG Kar alrededores durante las noches de Kali Puja-Diwali», dijo.

