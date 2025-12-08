La calidad del aire en Delhi sigue siendo muy mala y el ICA alcanza 318







La calidad del aire de Delhi se mantuvo en la categoría de «muy mala» el lunes por la mañana, y la situación general Índice de calidad del aire (ICA) registrado en 318 a las 7 am, según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Una densa capa de smog cubrió varias partes de la ciudad, mostrando poca o ninguna mejora en el peligroso aire. Áreas como Anand Vihar, India Gate, Dwarka e ITO informaron de una espesa neblina temprano en la mañana, lo que redujo significativamente la visibilidad. El CPCB señaló que grandes sectores de la capital nacional seguían experimentando una calidad del aire muy pobre, informó la agencia de noticias ANI.

El índice de calidad del aire alrededor del área de ITO es 354, categorizado como «Muy pobre».

Al mismo tiempo, Puerta de la India y Kartavya Path apenas eran visibles esta mañana, envueltos por una gruesa capa de smog, ya que la calidad del aire en la capital nacional seguía siendo peligrosa. El aire tóxico persistió un día después de que Delhi registrara un AQI de 397, también en el rango «muy pobre», informó ANI.

Varias otras estaciones clave, incluidas Ashok Vihar (338), Bawana (368), Burari (327), Chandani Chowk (321) y Dwarka (325), permanecieron en la categoría «muy pobre», lo que pone de relieve la naturaleza generalizada de la contaminación en Delhi.

Según la categorización del AQI, 0-50 es «bueno», 51-100 «satisfactorio», 101-200 «moderado», 201-300 «malo», 301-400 «muy pobre» y 401-500 «severo».

Según el CPCB, el ICA, que oscila entre 0 y 500, se divide en seis categorías, cada una de las cuales refleja el nivel de contaminación y los riesgos para la salud asociados.

Un AQI entre 0 y 50 se clasifica como «Bueno», lo que indica mínimo o nulo impacto en la salud. Los niveles de AQI de 51 a 100 entran en la categoría «Satisfactorio», donde la calidad del aire sigue siendo aceptable, aunque grupos sensibles como niños, ancianos y personas con problemas respiratorios pueden experimentar ligeras molestias.

La categoría «Moderada», que va de 101 a 200, indica niveles crecientes de contaminación que pueden provocar dificultades respiratorias entre personas con asma, afecciones pulmonares o enfermedades cardíacas.

Un AQI entre 201 y 300 se considera «pobre», un rango en el que la exposición prolongada puede causar molestias respiratorias a la mayoría de las personas, no sólo a aquellas con problemas de salud preexistentes.

Este nivel se ha vuelto cada vez más común en varias partes de la capital durante invierno.

Los niveles entre 301 y 400 están marcados como «Muy pobres», lo que supone un riesgo de enfermedades respiratorias incluso para personas sanas cuando la exposición continúa durante períodos prolongados. La categoría más peligrosa, «Severo», incluye valores de AQI de 401 a 500. En esta etapa, la calidad del aire se vuelve peligrosa para todos.

(Con entradas ANI)





Fuente