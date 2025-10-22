La calidad del aire en Delhi sigue siendo «muy mala» a medida que aumentan los niveles de contaminación







El Índice de calidad del aire (AQI) en Delhi el miércoles por la mañana permanecía en la categoría «muy pobre» con las normas del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP) II ya en vigor.

La capital nacional registró el miércoles una temperatura mínima de 21,8 grados centígrados, 3,4 grados por encima de lo normal, según el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

La humedad relativa era del 91 por ciento a las 8.30 horas.

El IMD ha pronosticado neblina en horas de la mañana y principalmente cielos despejados durante el resto del día. Se espera que la temperatura máxima se establezca en 33 grados centígrados.

El índice de calidad del aire (ICA) de Delhi se mantuvo en la categoría «muy pobre», con una lectura de 335 a las 9 am, según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Un ICA entre 0 y 50 es “bueno”, 51 y 100 “satisfactorio”, 101 y 200 “moderado”, 201 y 300 “malo”, 301 y 400 “muy pobre” y 401 y 500 “severo”.

Según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), el AQI en el área de RK Puram en el suroeste de Delhi sigue siendo «muy pobre» en 380, a las 7:00 a.m. de hoy. El ICA en Anand Vihar también sigue siendo «muy pobre» con 355.

Ashok Vihar registró un AQI de 355, seguido por Bawana con 376 en la categoría «muy pobre». ICA en el Sector Dwarka 8 El área permanece en 353, 362 en ITO y 394 en Nehru Nagar.

De manera similar, el ICA en Chandni Chowk sigue siendo «muy pobre» con 332. Alrededor de Akshardham, el ICA se registró en 360, que también entra en la categoría «muy pobre».

Un día después de Diwali, Delhi registró el martes la calidad del aire en la categoría «muy mala». Según CPCB, el ICA general en la capital nacional era de 351 a las 4:00 p.m.

Bawana registró un AQI de 424 y sigue siendo la única zona cuya calidad del aire entra en la categoría «severa». AQI en Anand Vihar se situó en 332, Ashok Vihar 373, Burari Crossing 388, Aeropuerto IGI (Terminal 3) 295, ITO 349, Carretera Lodhi 334, Mundka 380, Najafgarh 312, Narela 363, Patparganj 320 y Punjabi Bagh 399.

El subcomité de GRAP de la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire en NCR y Áreas Contiguas (CAQM) revisó exhaustivamente el escenario de calidad del aire en la región, así como las condiciones meteorológicas y los pronósticos de calidad del aire el domingo y hizo un llamado para invocar el plan de acción de 12 puntos según la Etapa II del GRAP existente en toda la Región de la Capital Nacional en un esfuerzo por evitar un mayor deterioro de la calidad del aire.

(Con aportes de Agencias)





