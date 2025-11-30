La calidad del aire en Delhi mejora ligeramente, el ICA pasa de «muy pobre» a «pobre»







Delhi experimentó una ligera mejora en la calidad del aire el domingo por la mañana, ya que el Índice de calidad del aire (AQI) pasó de la categoría «muy pobre» a «pobre», según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

La capital nacional registró un AQI de 269 a las 7 am, una mejora con respecto al nivel de 305 observado a las 4 pm del sábado.

A pesar de este progreso, áreas como ITO y varias otras partes de Nueva Delhi permanecieron envueltas en una capa de denso smog, según la agencia de noticias ANI.

Shadipur registró el peor nivel de ICA de 335, seguido de Jahangirpuri (324), Nehru Nagar (319), RK Puram (307) y el Instituto de Comportamiento Humano y Ciencias Afines en Dilshad Garden (303), todos los cuales también permanecieron en el grupo «muy pobre». Por el contrario, Mandir Marg registró el ICA más bajo entre las principales estaciones con 158, lo que la sitúa en la categoría «moderada».

Las áreas que cayeron en la categoría «pobre» (201-300) incluyeron Bawana (295), Sirifort (293), Rohini (291), Vivek Vihar (289), DTU (285), Burari Crossing (283), Mundka (283), Dr. Karni Singh Shooting Range (282), Dwarka Sector 8 (281), Chandni Chowk (281), Patparganj. (280), Wazirpur. (281), Anand Vihar (281), Sonia Vihar (277), Narela (276), Ashok Vihar (275), ITO (269), Estadio JLN (269), Punjabi Bagh (265), Pusa (263) y SRRI Mathura Road (262).

En medio de la mala calidad del aire, el Delhi El gobierno declaró que está monitoreando de cerca los niveles de contaminación y tomando medidas apropiadas para frenar la contaminación a diario. Sin embargo, la cuestión ha provocado una disputa política, y el líder del Congreso, Sandeep Dixit, criticó duramente el manejo de la crisis por parte del gobierno.

Al dirigirse a los periodistas el sábado, Dikshit alegó que el empeoramiento de la contaminación equivalía a un «asesinato» de residentes de Delhi, citando expertos en salud que advirtieron que la exposición prolongada a ese aire tóxico reduce la esperanza de vida, informó ANI.

«El medio ambiente de Delhi se ha contaminado por completo, y esto se ha visto cada vez más en los últimos seis o siete años. La gente puede medirlo en AQI o cualquier otra forma, pero lo considero un asesinato. Los médicos han dicho que aquellos que viven en Delhi en un ambiente así verán reducida su esperanza de vida. Es tan simple como envenenar lentamente a alguien hasta la muerte, y todos somos responsables de este crimen», dijo, informó ANI.

Líder de la oposición en el Lok Sabha, Raúl GandhiTambién pidió un debate en el Parlamento sobre el deterioro de la calidad del aire en la capital nacional.

(Con entradas ANI)





