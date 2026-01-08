La calidad del aire en Delhi mejora a «mala» mientras la ola de frío azota la capital nacional







La calidad del aire de Delhi mostró una mejora marginal el jueves por la mañana, con un índice de calidad del aire (ICA) registrado en 279 a las 7.05 horas, lo que lo sitúa en la categoría de «pobre», según datos de la aplicación Sameer de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB). A pesar del ligero alivio en los niveles de contaminación, Delhi-NCR continuó tambaleándose bajo severas condiciones de ola de frío por segundo día consecutivo, mientras la densa niebla y los vientos helados provocaron una fuerte caída de las temperaturas en toda la región.

La calidad del aire es mejor que la del miércoles, pero sigue siendo motivo de preocupación

Esto marcó una ligera mejora con respecto al miércoles, cuando la capital nacional registró un ICA de 302 al mismo tiempo, categorizando la calidad del aire como «muy mala».

Varios puntos críticos siguen en la categoría de «muy pobres»

Sin embargo, la calidad del aire siguió siendo muy mala en varias partes de la ciudad. Nehru Nagar registró la peor calidad del aire en Delhi con un AQI de 344, seguido de Anand Vihar con 337 y Jahangirpuri con 332. RK Puram también permaneció en la categoría de muy pobres con un AQI de 326.

Zonas centrales y residenciales registran altos niveles de contaminación

Vivek Vihar y Chandni Chowk informaron cada uno un ICA de 322, mientras que el campo de tiro Dr Karni Singh registró 320. Sirifort se situó en 319 y Okhla Phase-2 registró un ICA de 313. Dwarka Sector 8 y Wazirpur informaron niveles similares, ambos registraron un ICA de 311.

Múltiples ubicaciones continúan teniendo problemas con el aire muy pobre

Patparganj registró un ICA de 307, el estadio Jawaharlal Nehru registró 306, Pusa se situó en 305 y Rohini en 301, todas estas áreas cayeron bajo el categoría ‘muy pobre’.

Cierto alivio a medida que varias áreas pasan al rango «pobre»

Varios otros lugares registraron una calidad del aire en el rango de «mala». Sonia Vihar e IHBAS Dilshad Garden registraron un AQI de 298, seguidas por Mundka con 297. Ashok Vihar y Punjabi Bagh registraron 296 cada uno.

El AQI mejora aún más en zonas selectas de la ciudad

En 281 se registró un AQI de 281.

Se observan lecturas de AQI más bajas en las áreas del sur y del aeropuerto

Shadipur informó un ICA de 266, Najafgarh 255 y Campus Norte, Universidad de Delhi247. El AQI en Aya Nagar estaba en 244, CRRI Mathura Road en 238 y IIT Delhi en 237.

La única zona de Bawana con calidad de aire «moderada»

Burri Crossing registró un Aqi de 234, Lodhi Road 226 y Mandir Marg 208, igual que la terminal 3 del aeropuerto IGi. NSIT DWARKA registró un aqi de

Bawana fue la única zona de la ciudad que registró una calidad del aire «moderada», con un AQI de 174.

CPCB explica las categorías del AQI

Según los estándares del CPCB, un AQI entre 0 y 50 se considera «bueno», 51 a 100 «satisfactorio», 101 a 200 «moderado», 201 a 300 «malo», 301 a 400 «muy pobre» y 401 a 500 «severo».

Ola de frío y densa niebla continúan afectando a Delhi-NCR

Mientras tanto, Delhi-NCR continuó experimentando intensas condiciones de ola de frío por segundo día consecutivo. Niebla densa y los vientos fríos del noroeste contribuyeron al frío predominante y redujeron la visibilidad en muchas zonas. La temperatura máxima el miércoles (7 de enero) se registró en 16,7 grados Celsius, ligeramente superior a los 15,7 grados Celsius registrados el martes.

IMD emite alerta amarilla, la niebla persistirá

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha pronosticado un fuerte aumento de la temperatura máxima el jueves, sin que se esperen cambios significativos en los próximos días en toda la región de la capital nacional. El Departamento Meteorológico también pronosticó una niebla de moderada a densa en Delhi y niebla en los niveles superiores en toda la llanura Indogangética el jueves (8 de enero).

Es probable que haya condiciones frías hasta mediados de enero

Condiciones frías Se espera que se intensifiquen sobre el norte de la India hasta el 15 de enero. Se ha emitido una alerta amarilla, que predice niebla moderada en muchos lugares y niebla densa en lugares aislados durante las horas de la mañana. A partir de entonces, se pronostica un cielo parcialmente nublado con niebla poco profunda a moderada hasta el 13 de enero.

(Con aportes de Agencias)





Fuente