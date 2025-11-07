La calidad del aire de Delhi sigue siendo «muy mala» en 309 mientras la niebla poco profunda cubre la ciudad







Delhi El viernes nos despertamos con otro día de calidad del aire peligrosa, con el AQI general de la ciudad registrado en 309 a las 9 am, mientras que las temperaturas también comenzaron a bajar.

Según el boletín horario sobre calidad del aire de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), la ciudad registró un índice general de calidad del aire (ICA) de 311.

De 38 estaciones de monitoreo en la capital nacional, 26 reportaron una calidad del aire en la categoría «muy mala». Bawana fue la zona más contaminada, con un ICA de 366, seguida de cerca por Jahangirpuri con 348.

Varias estaciones de monitoreo en toda la ciudad registraron una calidad del aire «muy pobre», como Anand Vihar informó un ICA de 332, Alipur 316, Ashok Vihar 332, Burari Crossing 345, Chandni Chowk 354, Dwarka Sector-8 310, ITO 337, Mundka 335, Narela 335, Okhla Phase 2 307, Patparganj 314, Punjabi Bagh 343, RK Puram 321, Rohini 336 y Sonia Vihar 326, todos clasificados como «muy pobres» a las 8 am según el índice de calidad del aire vivo del CPCB.

Estaciones de monitoreo como Aya Nagar informaron un AQI de 261, el aeropuerto IGI de 259, el estadio JLN de 296, Lodhi Road 224 y Najafgarh de 265, todos clasificados como «pobres».

El CPCB define los rangos del ICA de la siguiente manera: 0-50 se considera bueno, 51-100 es satisfactorio, 101-200 es moderado, 201-300 es malo, 301-400 es muy malo y 401-500 es severo.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) informó que Delhi registró una temperatura mínima de 12,7 grados centígrados, 1,6 grados por debajo de lo normal, mientras que la humedad relativa a las 8.30 horas era del 67 por ciento. La temperatura máxima probablemente rondará los 26 grados centígrados.

Según el IMD, se prevé que persista una capa de niebla poco profunda durante todo el día, lo que provocará baja visibilidad en varias partes de la ciudad.

Se desplegaron rociadores de agua montados en camiones en varias zonas del capital nacional para combatir la contaminación del aire.

El invierno también ha comenzado a llegar, ya que varias zonas de Delhi se despertaron hoy con una espesa capa de neblina. Según el Centro Meteorológico Regional (RMC), Delhi registró una temperatura mínima de alrededor de 12 grados centígrados el 6 de noviembre.

Desde Diwali, el Índice de calidad del aire (AQI) en Delhi y la Región de la Capital Nacional (NCR) ha estado tambaleándose bajo las categorías de «pobre» y «muy pobre» en varias áreas, incluso cuando la Etapa 2 del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP) sigue en vigor.

