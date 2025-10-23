La calidad del aire de Delhi-NCR sigue estando en la categoría «muy mala»; AQI general de 362







El Índice de calidad del aire (AQI) en Delhi y su Región de la Capital Nacional el jueves por la mañana permanecían en la categoría «muy pobre» con las normas del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP) II ya en vigor, informó la agencia de noticias PTI.

Según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), el Índice General de Calidad del Aire (ICA) en la capital nacional se situaba en 362 a las 6 de la mañana de hoy, informó PTI.

El AQI en el área de RK Puram en el suroeste de Delhi sigue siendo «muy pobre» en 362, a las 6:00 am de hoy. El AQI en Patparganj también sigue siendo «muy pobre» con 361, informó PTI.

El ICA en Puerta de la India y sus alrededores se registró en 353, clasificados como «Muy pobres» por el CPCB.

El índice de calidad del aire cerca de AIIMS y sus alrededores se registró en 342. El AQI alrededor del templo de Akshardham se registró en 350 esta mañana. El área de Anand Vihar registró 428, en la categoría «Severo», informó PTI.

Un día después de Diwali, la calidad del aire de Delhi se registró el martes en la categoría de «muy mala». Según CPCB, el AQI general en la capital nacional era de 351 a las 4:00 p.m., informó PTI.

Mientras tanto, el subcomité GRAP de la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire en NCR y Áreas Contiguas (CAQM) revisó exhaustivamente el calidad del aire escenario en la región, así como las condiciones meteorológicas y los pronósticos de calidad del aire el domingo y hizo un llamado para invocar el plan de acción de 12 puntos según la Etapa II del GRAP existente en toda la Región de la Capital Nacional en un esfuerzo por evitar un mayor deterioro de la calidad del aire.

Además, los expertos en salud han expresado su preocupación por el creciente índice de calidad del aire (ICA) y su impacto en los grupos vulnerables, en particular los niños, los ancianos y las personas con enfermedades respiratorias.

El martes, el Dr. Nikhil Modi, especialista en medicina respiratoria de los hospitales Apollo, explicó los factores estacionales que contribuyen al aumento de contaminación.

«A medida que se acerca el invierno cada año, vemos que el ICA comienza a aumentar porque a medida que el aire se enfría, la velocidad del viento disminuye y el aire frío no sube, lo que provoca que la contaminación se acumule en niveles más bajos. Antes de Diwali, comenzamos a notar que el ICA estaba aumentando, y después de Diwali, se anticipó que el ICA continuaría aumentando. Tan pronto como aumenta la contaminación, las personas con alergias y problemas pulmonares enfrentan problemas como dificultad para respirar, tos, ojos llorosos y otros síntomas», dijo el Dr. Modi, informó PTI.

El Ministro de Medio Ambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, destacó el martes los esfuerzos para controlar la contaminación de Delhi, destacando que a pesar de un crecimiento del 21 por ciento en la construcción y un aumento del 8 por ciento en las matriculaciones de vehículos nuevos, los niveles de contaminación se han mantenido estables, informó PTI.

Sirsa también compartió que Delhi La calidad del aire después de Diwali es significativamente mejor que en años anteriores: 2020 (según la regla AAP), AQI 462; 2024, ICA 360; y 2025, ICA 351.

(Con aportes de la ANI)





Fuente