La calidad del aire de Delhi muestra una ligera mejora pero sigue en la categoría «muy mala»







El calidad del aire en la capital nacional mejoró marginalmente el jueves, gracias a los fuertes vientos en la superficie que ayudaron a dispersar los contaminantes.

Sin embargo, Delhi continuó registrando un índice de calidad del aire (ICA) en la categoría «muy pobre» por cuarto día consecutivo.

A las 4 de la tarde, el ICA promedio de 24 horas de la ciudad se registró en 305, según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB). Anand Vihar informó el ICA más alto con 410 entre las 38 estaciones de monitoreo de la ciudad, informó la agencia de noticias PTI.

Del total de estaciones AQI, 23 registraron una calidad del aire «muy mala», mientras que 14 registraron niveles «malos», según Aplicación Sameer de CPCB. Delhi fue la quinta ciudad más contaminada de la India el jueves, y Bahadurgarh en Haryana mostró un ICA de 325.

Las ciudades vecinas de la Región de la Capital Nacional (NCR), como Gurugram, Noida, Ghaziabad y Faridabad, informaron una calidad del aire relativamente mejor, cayendo en la categoría «pobre» con niveles de AQI en los 200, informó PTI.

Una neblina permaneció sobre la ciudad durante el día, acompañada de vientos que soplaron con velocidades de entre 10 y 15 kilómetros por hora por la tarde.

Los pronósticos del Sistema de Alerta Temprana sobre la Calidad del Aire (EWS) del Centro sugieren que se espera que la calidad del aire de Delhi siga siendo «muy mala» hasta el sábado, después de lo cual puede fluctuar entre «mala» y «muy mala» durante la próxima semana, informó PTI.

El CPCB clasifica los niveles de ICA de la siguiente manera: 0-50 «bueno», 51-100 «satisfactorio», 101-200 «moderado», 201-300 «malo», 301-400 «muy pobre» y 401-500 «grave».

Según el Sistema de Apoyo a la Decisión (DSS), las emisiones del transporte contribuyeron con el 15,7 por ciento al La contaminación de Delhi el jueves, mientras que las fuentes residenciales representaron el 4 por ciento, las industrias en Delhi y sus alrededores contribuyeron con el 3,4 por ciento, las ciudades vecinas entre el 4 y el 5 por ciento y otras fuentes representaron el 35 por ciento.

Los datos satelitales también registraron el miércoles 69 incidentes de quema de rastrojos en Punjab, tres en Haryana y 44 en Uttar Pradesh, que continúan afectando la calidad del aire.

En tanto, la capital nacional registró el jueves una temperatura máxima de 32,2 grados centígrados, ligeramente por encima de lo normal, y una mínima de 18,1 grados centígrados. El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha pronosticado niebla para el viernes por la mañana, y se espera que las temperaturas se mantengan estables en torno a los 32 grados centígrados durante el día y los 18 grados centígrados durante la noche.

(Con entradas PTI)





