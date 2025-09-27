La calidad de los alimentos es más importante que la cantidad

Yakarta, Viva – Programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg) Con un techo presupuestario de RP71 billones en 2025, hasta finales de agosto, solo se absorbe RP13 billones. Del programa, había 22.7 millones de personas en toda Indonesia se han convertido en beneficiarios.

Los datos de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) muestran que la distribución de los receptores de MBG se encuentra principalmente en la isla de Java con 13.26 millones de personas. Mientras tanto, la región de Sumatra registró 4,86 ​​millones de destinatarios, Bali y Nusa Tenggara 1.34 millones de personas, Sulawesi 1.7 millones de personas, Kalimantan 1.03 millones de personas, así como Maluku y Papua hasta 520 mil personas.

El subdirector de BGN, Nanik S. Deyang, explicó que la absorción presupuestaria no era óptima porque su partido fue cuidadoso en su implementación. Según él, acelerar la absorción de fondos sin garantizar que la calidad tenga el potencial de causar problemas de salud.

Subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik S. Deyang (izquierda) Foto : Entre/Genta Tenri Mawangi

«Cuando se trata del presupuesto, más tarde, cuando aceleramos, la calidad está aún más enferma como esta. Sí, tenemos que hacerlo, ¿por qué estamos eligiendo por el pasado?

Afirmó que el dinero del estado utilizado a MBG provenía de los impuestos de las personas, por lo que su utilización no debe ser descuidada. La calidad de MBG Kitchen o la Unidad de Servicios de cumplimiento de Nutrición (SPPG) es la principal preocupación para que los alimentos servidos sea completamente seguro.

«Simplemente cuidamos el certificado, no es rápido demasiado tarde, para conseguirlo. Me preocupa que seamos gas rápido, lo importante es que el presupuesto se absorbe, pero resulta que la calidad de la cocina no es apropiada, ¿verdad? Así que no somos Alon-Alon Waton más tarde, pero también lo buscamos», explicó.

BGN señaló que actualmente hay 7.644 sppg operando en varias regiones. Nanik agregó, su institución prioriza la consistencia de calidad en lugar de solo perseguir objetivos de absorción presupuestaria. (Syifa Aulia/Tvonenews/Yakarta)