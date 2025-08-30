La caja fuerte de Sahroni fue saqueada por las masas, 1,000 billetes de dólar de Singapur también se ganaron en el medio de los disturbios

Yakarta, Viva – Yakarta – La tensa situación ocurrió en el área de Tanjung Priok, North Yakarta, sábado por la tarde 30 de agosto de 2025. Casas pertenecientes a los miembros de la Comisión III RPD RI, así como un político del partido nasdem, Ahmad Sahroniocuparon cientos de masas que llegaron a masa en una motocicleta.

Leer también: Lexus propiedad de Sahroni fue destruido por las masas, sorprendido al ver el precio



Inicialmente, la multitud solo llenó el callejón estrecho en Jalan Swasembada Timur XXII, el pueblo de Kebon Bawang, para mantener una fuerte protesta. Sin embargo, la condición rápidamente se convirtió en caos cuando alguna masa actuó anarquista dañando y saqueando el contenido de la casa de Sahroni.

En un video viral en las redes sociales, está claro que las masas lograron llevar un seguro Gran negro de la residencia. La grabación subida por la cuenta @BDGFolk mostró que los residentes plantearon la caja fuerte.

Leer también: La casa de Geruduk Sahroni, la misa dañada por el auto Lexus y la figura de acción Iron Man



Leer también: La casa de Ahmad Sahroni fue ocupada por las masas en Tanjung Priok



No detenerse allí, otro video muestra a un grupo de masas para dejar el dinero. De hecho, en las fotos que circulan, alguien parecía mostrar 1,000 fragmentos Dólar de Singapurque cuando se convierte equivalente a RP12.7 millones.

Además de la caja fuerte, la masa de las masas también se extendió a los artículos de lujo de Sahroni. En la carga de la cuenta de Instagram @infoawaratarat, un automóvil Lexus que estaba estacionado en el garaje de una casa destruida estaba dañado. La recolección de figuras de acción se dirigió, desde Spiderman dañado hasta la figura de acción de Iron Man que fue saqueada.

Supuestamente, este motín fue desencadenado por la controvertida declaración de Ahmad Sahroni, quien anteriormente cosechó una polémica. Mientras estaba en la Policía Regional de Sumatra del Norte el viernes 22 de agosto de 2025, emitió un fuerte comentario relacionado con el discurso de la disolución de la DPR.

«Registro, la persona que dijo que rompió el DPR era un tonto en el mundo», dijo Ahmad Sahroni en ese momento.

Según Sahroni, las críticas al DPR son realmente razonables. Sin embargo, según él, el llamado para disolver el DPR era excesivo y no tenía sentido.

«¿Por qué? ¿Somos todos buenos? Estúpidos. Pero hay procedimientos para manejar cómo transmitir críticas que debemos evaluarnos», dijo.

También enfatizó que la comunidad todavía tiene el derecho total de transmitir críticas, incluso con un lenguaje duro.

«Podemos ser criticados para decir que Baxx, Anjxxx, Bangxxx, está bien, Mampxx-Mampxx está bien, pero recuerde que nosotros, como representantes de las personas, tenemos trabajo de empatía», dijo.

Aun así, Sahroni todavía enfatizaba la importancia del DPR en el sistema gubernamental.

«No seas un poco por el DPR hablando de este problema blasfemado. Está bien ser blasfemado hasta que Mampxx también esté bien, todavía de pie el DPR, hasta cuando sea lo mismo», concluyó.

Hasta ahora no ha habido una declaración oficial de la policía sobre el incidente Saqueoincluyendo la cuestión de la existencia de un dinero seguro y extranjero que ganó las masas en la escena.