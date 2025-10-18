La caída en desgracia de la CE







La Comisión Electoral (CE) es como un árbitro en cualquier juego y se espera que sea neutral y garantice un juego libre y limpio. Hoy, en una de las democracias más grandes del mundo, la credibilidad incluso de instituciones confiables como la CE está debajo del escáner.

Después de que Rahul Gandhi hiciera acusaciones de “votar chori”, el coro se ha hecho más fuerte. No es sólo la oposición de Delhi la que grita faltas; También en Maharashtra las voces se han vuelto estridentes.

Los partidos de la oposición en Maharashtra han formulado graves acusaciones sobre irregularidades en la lista de votantes. Los cargos incluyen nombres faltantes, entradas duplicadas y eliminación repentina.

Acusaciones contra el cuerpo de encuesta no son nuevos. Durante mucho tiempo, en casi todas las elecciones, ha habido algunas quejas sobre la lista de votantes.

Sin embargo, esta vez el tono es más tajante y las afirmaciones son serias y más directas. Los líderes de la oposición alegan que personas externas controlan el sitio web de la CE, lo que genera serias preocupaciones sobre la integridad de los datos y se pregunta si la manipulación (adición o eliminación) de votantes se realiza sin ninguna verificación, supuestamente para satisfacer a un partido político.

Ya sea que estas acusaciones sean ciertas o exageradas, una cosa está clara: la imagen de una institución independiente como la CE ha quedado hecha pedazos.

Ministro Principal Devendra Fadnavis ha respondido que la oposición simplemente está difundiendo una narrativa porque carece de confianza en ganar las encuestas.

El ataque de la oposición es agudo y ahora cuestiona por qué los líderes y portavoces del partido gobernante hablan en nombre de los funcionarios de la CE. Los líderes exigen que la comisión responda directamente a las preocupaciones de la gente en lugar de a los partidos políticos.

Fadnavis debería saberlo bien. Durante las elecciones de Lok Sabha de 2024, la oposición llevó a cabo una campaña centrada en torno al tema de que el gobierno liderado por el BJP y sus aliados estaban tratando de cambiar la Constitución.

Independientemente de que esa acusación fuera cierta o no, la narrativa tocó la fibra sensible de los votantes. Los resultados fueron claros; en lugar de lograr su ambicioso objetivo de “Abki Baar 400 Paar”, las cifras del BJP en las elecciones generales cayeron drásticamente.

La historia de lo que puede hacer la narrativa debería servir como recordatorio para los partidos políticos, y especialmente para la CE, que no deberían ignorar esta realidad.

Ex comisionados electorales como TN Seshan y JM Lyngdoh tomaron decisiones firmes e interactuaron periódicamente con los medios de comunicación, ciudadanos destacados y ONG para abordar las acusaciones. Este enfoque dio a la institución una reputación de independiente, asertiva y valiente, que muchos consideran que falta en la CE actual.

La comisión no puede permitirse el lujo de permanecer en silencio. Las afirmaciones de la oposición están empezando a arraigar en la mente del público, creando la impresión de que algo anda mal.

El organismo electoral tiene que actuar con rapidez antes de que la duda se arraigue y se vuelva difícil de deshacer.

Ya sea que una acusación tenga algún mérito o que los cargos sean infundados y provengan de información errónea, la oficina electoral debe responder a todas y cada una de las acusaciones con hechos, datos y pruebas. Además de esto, la CE necesitará aclarar cómo se preparan, verifican y actualizan las listas de votantes.

Con la credibilidad de la institución en juego, es hora de revivir su imagen y adoptar un enfoque proactivo, en lugar de emitir notas de prensa de una sola línea refutando las acusaciones o guardar silencio.

Por errores o manipulación en la lista de votantes, no se puede culpar únicamente al órgano electoral. Los partidos políticos son igualmente responsables. Hasta cierto punto, los votantes también son responsables de esta situación. La CE puede garantizar el juego limpio sólo cuando ambos actores (los votantes y los partidos políticos) siguen las reglas.

Aunque la mayor parte de la responsabilidad recae en la CE y los partidos políticos, los votantes también deben permanecer alerta ante actividades sospechosas en sus zonas de votación.

Tomemos el ejemplo del sistema Booth Level Agent (BLA). Cada partido político puede nombrar BLA para cada stand. Su trabajo consiste en inspeccionar y verificar la lista de votantes, identificar nombres falsos o duplicados y plantear objeciones antes del día de las elecciones. Un BLA no es un funcionario de la CE, pero su trabajo es ayudar a los votantes con tareas como agregar, eliminar o corregir nombres en la lista.

Entonces, si las discrepancias provienen de las elecciones a la Asamblea celebradas en 2024, cabe preguntarse dónde estaban entonces estos BLA. ¿No detectaron errores o observaron el desorden pero no lo informaron? ¿Por qué no levantaron la bandera roja a tiempo?

Tomemos el ejemplo de Raj Thackeray. Maharashtra Navnirman Sena (MNS). Después de la debacle de las encuestas de la Asamblea, el partido ha celebrado numerosas reuniones para el BLA y ha estado hablando en voz alta sobre ello durante meses. ¿Pero realmente ha comenzado el trabajo preliminar? ¿Cuántas discrepancias o nombres falsos ha comunicado en la lista de votantes de Mumbai? ¿O se trata simplemente de celebrar reuniones, emitir declaraciones, mientras la lista de votantes sigue plagada de errores y la situación sobre el terreno permanece sin cambios?

Si ese es el caso, entonces, a pesar de las repetidas instrucciones de Raj Thackeray, los líderes y trabajadores del partido pueden estar inflando los informes en papel o no tomando en serio sus asignaciones.

En ambos casos, da una mala imagen de Raj y su partido y muestra cómo el problema va más allá de la CE.

Al final, se trata de una falta colectiva de rendición de cuentas. A menos que ese mensaje se convierta en acción real, todas las conversaciones y acusaciones formuladas sobre el “voto chori” seguirán siendo sólo un problema sin acción ni solución alguna.

Si la situación no cambia, pronto los votantes y los ciudadanos empezarán a dudar del árbitro (la CE) y de los partidos políticos, haciendo que incluso el partido más limpio parezca arreglado.

Sanjeev Shivadekar es editor político, al mediodía. Él tuitea @SanjeevShivadek

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

