La caída de los Yankees no es solo una fase: la insonsideración explica por qué

Si has estado siguiendo el Yankees de Nueva York Esta temporada, sabes que las cosas no van exactamente según lo planeado. Los Yankees, que alguna vez fue muy fácil, se desplomó de un comienzo prometedor a luchar por un lugar de comodín, dejando a los fanáticos rascándose la cabeza y preguntando: ¿Cuál es el trato? De acuerdo a Mike Axisa de CBS SportsLas luchas de los Yankees se derivan de múltiples problemas, con un pitcheo deficiente, el desarrollo de jugadores estancados y la gestión cuestionable que contribuyen a sus problemas actuales.

Pitching y desarrollo estancado

No es ningún secreto que el lanzamiento es la piedra angular de cualquier equipo exitoso, y para los Yankees, esa base se está desmoronando. Lo que una vez fue una fuerza se ha convertido en una de sus debilidades más evidentes. Axisa apunta a los dos co-ins, Max frito y Carlos Rodónquienes han vacilado mal durante el último mes.

Fried, dominante hasta junio, ha visto su globo de época y las entradas por inicio encogidas, poniendo constante tensión en el bullpen. Rodón, quien mostró una promesa de principios de temporada, ha luchado con el mando, incluso caminando a más bateadores de los que ponchó en su última salida. Se suponía que estos dos llevarían a los Yankees en ausencia de Gerrit ColePero en cambio, han sido importantes contribuyentes al colapso de mitad de temporada del equipo.

Con Clarke Schmidt marginado, Luis Gil Solo regresa de una lesión, y novatos como Will Warren y Cam Schlittler Presionado en los roles iniciales, la profundidad de la rotación es delgada. La falta de estabilidad crea un efecto de bola de nieve, lo que obliga a los relevistas a situaciones de alta apalificación con demasiada frecuencia. Axisa enfatiza que si Fried y Rodón no cambian las cosas, es difícil ver a los Yankees volver a la disputa.

El desarrollo del jugador ha sido otra debilidad evidente. Anthony VolpeUna vez que un prospecto muy promocionado, no ha logrado entregar una ofensiva promedio de la liga en tres temporadas, y su defensa de calibre de guantes de oro ha retrocedido en 2025. Austin Wellsquien terminó tercero en la votación del año novato del año del año pasado, sigue siendo fuerte a la defensiva, pero ha visto desaparecer su disciplina de placa, lo que lleva a una fuerte disminución en la producción ofensiva.

Axisa señala que los Yankees no han tenido un jugador de posición de cosecha propia después de un OPS de la liga+ en temporadas consecutivas desde entonces Gleyber Torres en 2018. Esa es una sequía impresionante para un equipo que se enorgullece de desarrollar estrellas desde adentro.

Las decisiones de Boone y el camino por delante

Si bien los jugadores finalmente tienen que actuar, Axisa argumenta que Aaron Boone no ha ayudado a las cosas. A pesar de sus pobres divisiones, Boone continúa dando comienzos regulares a veteranos como Paul Goldschmidt contra lanzadores diestros, mientras que las opciones más jóvenes y más productivas como Yo arroz quedan en el banco. La gerencia de su bullpen también ha levantado las cejas, particularmente su decisión de utilizar el relevista con dificultades Devin Williams en un lugar de alto apalancamiento inmediatamente después de que el equipo adquirió nuevos brazos en la fecha límite de intercambio. Boone todavía designó a Williams para el papel más cercano.

Más allá de las tácticas individuales, los Yankees están plagados de fundamentos descuidados. Los hombres de corte perdidos, las malas decisiones de Baserunning y los errores defensivos se han convertido en ocurrencias nocturnas. Como dice Axisa, los Yankees deben ganar con talento puro porque constantemente pierden la batalla en los márgenes, un rasgo que ningún equipo de campeonato puede permitirse.

Entonces, ¿qué pueden hacer ahora? Juega mejor, simple y simple. GM Brian Cashman agregó cierta profundidad en la fecha límite de intercambio y Juez de Aaron está de vuelta de una lesión. Sin embargo, como han demostrado pérdidas recientes para los Marlins y los Rangers, los opositores «fáciles» no son garantía para este grupo.

En los últimos años, los Yankees han seguido un patrón: comienza mal, se desplomó mal en el verano y luego se recuperan tarde para llegar a la postemporada. La caída de este año ha sido más profunda, los problemas más evidentes y el camino de regreso mucho más empinado. Para que los Yankees salven su temporada, Fried y Rodón necesitan volver a lanzar como Ases, el joven núcleo tiene que mostrar un crecimiento real, y Boone tiene que manejar con urgencia y precisión.

La ventana para arreglar las cosas aún está abierta, pero cerrando rápido.