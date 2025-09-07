La cabeza universal Donna Langley lamenta haber enviado ‘Fast & Furious’ al espacio

Incluso Donna Langley Admite que la tripulación «rápida y furiosa» nunca debería haberse aventurado en gravedad cero.

«Lamento haberlos enviado al espacio», dijo Langley sobre la decisión de incluir una escena ampliamente desplazada que involucra un auto cohete y la estación espacial internacional en «F9» de 2021.

«Nunca podemos recuperar ese genio», agregó.

Langley le ofreció su Mea Culpa en el Festival de Cine de Toronto Como parte de una discusión con Cameron Bailey, director del festival. Sin embargo, Langley, quien ha desempeñado un papel clave en la guía de la franquicia como NBCuniversal Studio Group y director de contenido, dijo que parte del éxito de la serie de larga duración ha sido su adaptabilidad. Señaló que entre «The Fast and the Furious: Tokyo Drift» de 2006 y «Fast & Furious» de 2009, las películas decidieron sacudir su dirección creativa y hacerlas menos sobre la cultura de las carreras.

«Sabíamos que teníamos que descubrir cómo cultivarlo», dijo Langley. «Tomamos una decisión consciente de pivotar a una especie de escenario de atracos de trote de globo».

Langley acreditó a Vin Diesel por tener una profunda comprensión de la audiencia central «rápida y furiosa», que provino de su abrazo de las redes sociales.

«Vin fue uno de los primeros en hablar de hablar directamente con sus fanáticos», dice Langley. «A medida que vimos crecer, y vimos a dónde iba la conversación. Siempre hemos sido muy fanáticos primero en la franquicia ‘rápida'».

En algunos casos, eso llevó al equipo «Fast & Furious» a repensar las muertes de personajes principales, incluido el destino de Letty Ortiz de Michelle Rodríguez.

«[People would] Una especie de tirar pequeñas cosas sobre ‘Oh Dios, no mates a Letty’ «, dijo Langley.» Ok, la traeremos de vuelta. Ella nunca murió. No te preocupes. Nada que ver aquí. Pero todo está dirigido por la participación de los fanáticos «.

La serie «Fast & Furious» ha sido elogiada por su enfoque inclusivo para el reparto. Eso es algo que Langley dice que vino naturalmente.

«Es orgánicamente inclusivo … nunca fue una conversación», dijo Langley. «Tiene sus raíces en el centro de Los Ángeles y en la cultura del automóvil, que es un dominio en gran parte de personas de color, de la comunidad hispana. Lo honra y lo celebra de una manera realmente hermosa».