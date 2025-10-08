La cabeza guiada de Banijay tiene ‘optimismo’ para que los productores de televisión tomen riesgos

Aunque una dieta de recortes presupuestarios de años, las fusiones corporativas, las correcciones de los cursos y las redes de C-suite han atenuado el optimismo de muchos profesionales de la industria de la televisión a medida que los números de puesta en marcha continúan disminuyendo, Entretenimiento de BanijayLa cabeza de guión Steve Matthews insiste ahora es el momento de pensar en grande.

«Creo que hay optimismo en este momento, en términos de un poco de riesgo creativo. Las cosas no son tan sombrías como lo fueron hace un par de años», dijo Matthews el martes, hablando en Roma’s Mercado de MIA.

Después de varios años dolorosos en los que las plataformas de transmisión se vieron obstaculizadas por la toma de decisiones «terriblemente conservadoras», según el ejecutivo de Banijay, esas mismas serpentinas están retrocediendo, insistiendo en que «ya no son así».

«Creo que está mejorando. Creo que hay una especie de bucle de fatalidad en el que nos hemos convencido a nosotros mismos como productores de que son reacios al riesgo, y está dando vueltas y vueltas en círculos», dijo Matthews. «Pero creo que ahora es el momento de dar un poco de impulso … Creo que hay un poco más de apertura de los compradores para otras cosas».

Los recientes programas de ruptura, como «Baby Reindeer» de Netflix, han ofrecido un plan para el éxito global, según Tesha Crawford, jefe de televisión internacional de EVP en New Regency en el Reino Unido, quien notó cómo la exitosa serie utilizó una historia «muy local y muy específica» para llegar a audiencias mundiales.

«Creo que realmente tenía algo que decir sobre abuso y trauma», dijo. «Creo que si eres realmente claro sobre lo que estás tratando de decir, eso también resuena realmente».

«Lo que buscamos es quién es realmente el creador: poner mucho stock en esa persona y en eso [writer’s] habitación «, dijo Larry Grimaldi, vicepresidente senior de asuntos creativos y películas originales en Fox Entertainment Studios.» Para buscar ese punto de vista singular, que cuando lo lees en la página, y cuando hablas con un escritor, quieres creer que esta es la única persona que puede escribir esta historia «.

Sin embargo, cuando llega el momento de vender esa historia al público, el ejecutivo de Fox reconoció que la industria depende demasiado de «The Face in the Box», transmitiendo la taquigrafía para lanzar actores reconocibles cuyas miniaturas impulsan el compromiso de la audiencia.

«La televisión solía ser un lugar donde descubrirías nuevos actores, y descubrirías nuevos escritores. Y es una pena que tengamos que poner todo este stock en personas que son las apuestas fáciles», dijo. «Creo que hay un lugar para ambos».

Léo Becker, jefe de originales internacionales y coproducciones en los estudios de la Federación de Francia, señaló que los productores a menudo tienen que hacer todo lo posible «en un mercado tan competitivo para los globos y atención de todos».

«Ya sea la cara en la caja, o es el gran creador, o es la gran IP, o es algo que nunca antes había visto, ese es el tipo de programa que puede adaptar específicamente el mercado internacional», dijo.

Becker, quien produce una adaptación de la «Tale of Two Cities» de Charles Dickens para la BBC y MGM+, dijo que transmitió varias iteraciones de la serie hasta que se le acercó hace dos años con un paquete superado por el kit de estrellas «Game of Thrones» Harington, «que había querido hacer esto durante años», según el ejecutivo de la Federación.

«Puede tener la misma IP, la misma historia, pero si no la desarrolla bien y si no la empaqueta desde el principio, no funcionará para el mercado internacional», dijo Becker.

Brendan Fitzgerald, CEO de Secuoya Studios de España, estuvo de acuerdo en que el talento superior puede ayudar a superar un paquete más allá de la línea de meta, describiendo la estrategia de su compañía para asegurar a los actores en demanda como productores ejecutivos en un «acuerdo de dos pasos» que asegura que se unan al elenco si el proyecto es verde.

«Eso, inmediatamente desde el principio, agrega impulso a los lanzamientos, agrega credibilidad a los lanzamientos, agrega emoción y zumbido», dijo. «También le da al actor … la capacidad de participar realmente y ayudar a conducir el proyecto desde el primer momento».

No hay una solución única para todos, según New Regency’s Crawford. «Tienes que hacer lo mejor para el proyecto creativamente», dijo. «A veces hay actores que no tienen un gran seguimiento en las redes sociales, pero la gente los conoce y los ama. Y creo que se trata solo de encontrar roles que son realmente interesantes para ellos».

«No se trata de llamar a un agente y obtener el actor más famoso de la televisión», agregó Christian Rank, director gerente de la película de miso de Suecia. «Se trata de empacar orgánicamente. Y siempre es la historia primero …

Los agentes de comisionamiento de Coddling podrían ir con el territorio para los productores de televisión en 2025. Pero Matthews de Banijay duplicó su convicción de que los creadores de la serie pueden «empujar algunas cosas un poco hacia adelante» en el clima actual, y los alentó a tomar grandes columpios.

«Sea lo que sea que estés tratando de hacer, hazlo al máximo», dijo. «No lo rieges».

El mercado MIA de Roma se ejecuta del 6 al 10 de octubre.