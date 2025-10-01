La cabeza es notable de que no todas las cocinas tienen saneamiento del agua limpia.

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana reconoció que no todas las unidades de servicio nutricional (Sppg) o la cocina gratuita de alimentos nutritivos (MBG) tiene saneamiento aire bueno o limpio.

Dadan reveló esto en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025.

«De los eventos en varios lugares, también parece que no toda la agua en SPPG tiene un buen saneamiento», dijo Dadan.

Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

Dadan destacó una serie de SPPG en Bandung, West Java, no de lavado de equipos con agua caliente. Como resultado de esto, el presidente Prabowo Subianto ha ordenado a todos los sppg que tengan una herramienta esterilización.

«Entonces, el presidente ordenó que en todo SPPG requiera un dispositivo de esterilización. Utensilios de mosaicos como en Bandung, después de verificar que el sppg es muy bueno, cuando verificamos si lavarlo con agua caliente, no se ha preparado», dijo.

«Algunos SPPG ya tienen un dispositivo de esterilización con un calentador de gas que puede calentar 120 grados en un minuto, ya puede esterilizar relacionado con los cubiertos», continuó.

BGN también aconsejó a todos los SPPG que cocinaran con agua de galón. Luego, los alimentos se lavan con agua filtrada.

«Luego también sugerimos aumentar aún más el saneamiento. Especialmente para cocinar, hemos ordenado que usen agua de galones. Para lavar, el agua debe recibir un filtro», dijo Dadan.

Agregó que BGN también requirió que todo SPPG tuviera un certificado de higiene de elegibilidad y saneamiento (SLHS), un certificado de seguridad alimentaria en forma de HACCP.

«Por lo tanto, el SPPG aplicará dos certificaciones, a saber, la certificación SLHS del Ministerio de Salud o la Oficina de Salud, y luego la certificación HACCP de una institución independiente para la seguridad alimentaria», concluyó.

Dadan también dijo que BGN mitigaría el trauma para los beneficiarios de MBG. Además, SPPG tiene tiempo para hacer ajustes y mejorar en hacer un menú seguro para el consumo de los beneficiarios.

«Y luego también deben comenzar a mitigar también relacionados con el trauma que surgirá con los beneficiarios. Y por lo tanto, el cierre temporal es el tiempo ilimitado dependiendo de la velocidad del SPPG puede hacer ajustes y también esperar los resultados de la investigación», agregó.