La cabeza de BGN revela muchas cocinas de MBG que ignoran los SOP para causar envenenamiento en masa

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana reveló muchas unidades de servicios de cumplimiento nutricional (Sppg) o cocina Programa de alimentación nutritiva gratuita (Mbg) quién no se somete a SOP. Esta es una de las causas de envenenamiento de masa que a menudo ocurre en varias áreas.

Leer también: BGN: 10,012 SPPG para MBG se han construido hasta septiembre



Dadan reveló esto en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025.

«Podemos identificar que el incidente es en promedio porque la sopa que establecemos no se obedece cuidadosamente», dijo Dadan.

Leer también: La policía consulta a los chefs al jefe de SPPG relacionado con la intoxicación masiva de los estudiantes de Rebo de Pasar SDN 01, MBG, MBG





Estudiantes en West Bandung Mass Preisoning MBG

Explicó que, de hecho, los gerentes de cocina de MBG tuvieron que comprar materia prima Dos días antes cocinar. Sin embargo, muchas cocinas compran materias primas cuatro días antes.

Leer también: Docenas de estudiantes de SDN 01 Gedong Pasar ReBo Mass Conspreening, se retiraron nuevamente 240 paquetes de mbg, se examinó la muestra, la muestra se examinó



También destacó el proceso de cocinar el menú de alimentos MBG en cada SPPG. Supuestamente, dijo, el proceso de cocinar hasta la entrega de MBG a la escuela no es más de 6 horas.

«Luego también hay algo que establecemos el proceso de cocción en la entrega no más de 6 horas, óptimo en 4 horas. Al igual que en Bandung, hay quienes cocinan desde las 9 en punto y luego en la entrega hay hasta las 12 en punto, hay más de las 12 en punto», dijo.

Dadan afirmó que su partido tomaría medidas contra SPPG que no cumplieron con el SOP. Uno de ellos es cerrar temporalmente la cocina MBG.

«Entonces, por cosas así, entonces proporcionamos acciones para SPPG que no cumplen con los SOP y también causan ruido. Estamos cerrados temporalmente hasta que se llevan a cabo todos los procesos de reparación», concluyó.

Dadan también dijo que BGN mitigaría el trauma para los beneficiarios de MBG. Además, SPPG tiene tiempo para hacer ajustes y mejorar en hacer un menú seguro para el consumo de los beneficiarios.



La participación activa de BRI en el apoyo a la implementación del programa MBG

«Y luego también deben comenzar a mitigar también relacionados con el trauma que surgirá con los beneficiarios. Y por lo tanto, el cierre temporal es el tiempo ilimitado dependiendo de la velocidad del SPPG puede hacer ajustes y también esperar los resultados de la investigación», agregó.