La búsqueda en la oficina del Ministerio de Salud sigue en curso

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Revelar el proceso buscar realizado en varias habitaciones en la oficina del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud) Continúa hasta el martes 12 de agosto de 2025 por la tarde.

Leer también: Búsquedas de KPK y sellos de habitaciones en la oficina del Ministerio de Salud



«Actualmente todavía hay en la ubicación. Por favor, espere», dijo la actuación y la ejecución de la actuación del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, South Yakarta.

ASEP dijo que los investigadores de KPK buscaron una serie de datos, incluida la evidencia electrónica en el Ministerio de Salud relacionado con el presunto caso de corrupción del Proyecto Regional de Construcción del Hospital General en East Kolaka, Sureste de Sulawesi.

Leer también: East Halmahera Community, el KPK, instó a esto



Anteriormente, el KPK el 9 de agosto de 2025 anunció a cinco sospechosos en el presunto caso de corrupción en la construcción de un hospital en el este de Kolaka.

Los cinco sospechosos fueron el regente de East Kolaka para 2024-2029 Abdul Azis (ABZ), la persona a cargo del Ministerio de Salud para la construcción del Andi Lukman Hakim Regional Hospital (ALH), el compromiso del proyecto de construcción de RSUD en el este de Kolaka Ageng Dermanto (AGD), al igual que dos empleados de PT Pt Putra de Behalf de Behalf de Dedydy Karnady Karnad de Behalf de Behal. (DK) y Arif Rahman (AR).

Leer también: Prohibido en el extranjero, el ex ministro de religión, yaks obedecerá el proceso de investigación



Deddy Karnady y Arif Rahman desempeñaron el papel de los sospechosos de soborno. Mientras Abdul Azis, Andi Lukman Hakim y Ageng Dermanto son sospechosos de soborno.

El supuesto caso de corrupción relacionado con la construcción del hospital regional en el este de Kolaka fue un aumento en la instalación del hospital de Clase D a la Clase C con un valor de proyecto de RP126.3 mil millones de origen del Fondo de Asignación Especial (DAK).

El proyecto es parte del programa del Ministerio de Salud para mejorar la calidad de 12 hospitales utilizando el Ministerio de Fondos de Salud y 20 hospitales que usan DAK en el sector de la salud. Para el programa, el Ministerio de Salud en 2025 asignó RP. 4.5 billones. (Hormiga)