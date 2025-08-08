La búsqueda de talentos de Air Bud comienza para ‘Air Bud Returns’

Cinebse y Air Bud Entertainment han lanzado una búsqueda de talentos a nivel nacional para encontrar el próximo golden retriever para protagonizar el air bud en la próxima película «,», «Air Bud Returns. «

A partir de este agosto, los dueños de perros en todo Estados Unidos están invitados a presentar a sus Golden Retrievers de raza pura para tener la oportunidad de continuar con el legado de la querida estrella canina. Se pueden hacer presentaciones a través del Sitio web oficial de Air BudY todos los participantes serán elegibles para ganar una variedad de premios a medida que se acerque el lanzamiento de la película, incluidas las camisetas oficiales de «Air Bud» y un viaje al estreno de Hollywood.

Variedad informó exclusivamente en julio que «Air Bud Returns» estaba en desarrollo y programado para un lanzamiento teatral de verano 2026. Será escrito y dirigido por Robert Vince, quien fundó Abe. Vince fue productor de todas las películas originales (incluidas las visiones de franquicias como «Santa Paws») y escribió y dirigió 10 de ellas.

La sinopsis oficial dice: «En ‘Air Bud Returns’, Jacob, de 12 años, siempre ha soñado con ser un jugador de baloncesto estrella. Después del fallecimiento de su padre, ese sueño se sintió aún más imposible. Pero todo cambia cuando él y su madre se mueven a la casa de su padre en la casa de su padre en Fernfield. Allí, Jacob descubre un vhs original de la película de ‘Air Bud’ en las pertenencias de su padre y tiene una reunión casual de una reunión casual de una reunión de Golden Vhsy, que desalta a un Barrio de Golden Ve, un conjunto de Goldens, lo que molesta. Viaje de curación, une a un equipo de inadaptados y persigue un campeonato.

Air Bud Entertainment se ha asociado con Birds & Animals Unlimited, los principales entrenadores de animales de Hollywood, para ocupar diversos puestos en la película, incluidas apariciones destacadas y participación en eventos promocionales y experiencias de fanáticos.

Mira el video del anuncio a continuación: