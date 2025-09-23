La búsqueda de Shrikant Shirole







La caza de Shrikant Shirole comenzó con una participación de Instagram sobre un tema del que nos encanta Rage: Potholes. Supuló que la carretera Jangli Maharaj de 2.5 km en Pune había estado libre de baches durante 50 años después de que fue construida en 1976 por Recondo, dirigida por dos hermanos Parsi. Tan seguros estaban de su calidad que ofrecieron el Pune Municipal Corporation Reparaciones gratuitas de cualquier defecto durante 10 años.

En un mundo donde estamos garantizados en mal estado, trabajo no profesional, corrupción, negligencia y mala calidad en los espacios públicos, celebramos pequeñas victorias. ¡Un camino plano! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

La publicación terminó en una nota triste. «Recondo no obtuvo más contrato de carretera de la corporación», dijo el presentador.

The Forever Flat Road fue una historia que vale la pena incluir en mi libro, Bombai. Pero, ¿cómo encontrar un contratista de Roadworks y un corporador municipal de hace 55 años?

Era hora de desatar mi increíble comunidad de detectives de Whatsapp.

El código QR en esta página invita a mis lectores a unirse a Bombai Stories, una comunidad de WhatsApp para discutir aspectos de Mumbai Y ayudándome a encontrar o verificar historias para mi libro, Bombai. Tiene 146 miembros, todos los lectores y 17 grupos de chat dedicados a diferentes problemas de la ciudad. Publiqué en el grupo de chat en las carreteras, pidiendo ayuda para rastrear a Recondo.

Hablemos de Bombai. Haga clic en el código QR anterior para unirse a mi grupo de WhatsApp para compartir sus historias de Bombai para mi libro, y tal vez responder algunas de mis preguntas de Bombai.

Mis detectives de Bombai aprovecharon sus redes; La información comenzó a ingresar. Un lector descubrió que Recondo se registró hace 78 años, el 21 de febrero de 1947. Deb Purkayastha envió una captura de pantalla que reveló que Recondo había «dejado de existir, posiblemente debido a cambios políticos e intereses adquiridos».

Ram Warrier, un guía turístico voluntario a pie con giras de color caqui, descubrió que uno de los directores de Parsi de Recondo podría haberse llamado Minoo Rustom Asli. La compañía, me dijo otro lector, había tenido su sede en Panel. «Esto es como Sherlock Holmes y el Dr. Watson», dijo.

El primer avance llegó con la punta reenviada de Shilpa Prabhudesai de un amigo de Pune: «El padre de nuestro actual MLA Shirole podría haber recibido Recondo para hacer el camino».

Comencé a llamar a amigos en Pune. Alguien conocía a un Gen Z Shirole que también estaba en la política. Me sacudí por Facebook y encontré a Prithviraj Shirole. Un pariente? Un Shirole condujo a otro, y finalmente, me topé con un video de Shrikant Shirole, el corporador de PMC que, a los 20 años, encargó una carretera indestructible. ¡Bingo! Tuve a mi hombre.

Mis detectives de WhatsApp volvieron a trabajar. Finalmente, un Pune La abogada, Sheela Adyanthaya, me envió un mensaje: «Aquí está su número».

Hace tres días, finalmente hablé con Shrikant Shirole sobre carreteras y baches y milagros.

Shirole se sienta bajo una imagen enmarcada de Shivaji en su oficina en Pune. Aparentemente, hay un vínculo de sangre compartido: su nuera mayor es descendiente de la familia Nimbalkar, a la que pertenecía la esposa de Shivaji, madre de Sambhaji.

Él es SPRY y enérgico, y no parece un hombre que cumplirá 80 años el próximo año. Y sí, se convirtió en el corporador más joven de Pune a los 20 años. Con una familia llena de política, el liderazgo podría haber llegado a él naturalmente, pero parece que tenía algo extra: una voluntad de empujar el sobre y una sensación de hierro fundido de hacer lo correcto. En 1973, tuvo curiosidad por las devastadas carreteras de Pune. ¿Por qué eran tan regularmente, previsiblemente abismales?

El ingeniero jefe de la ciudad explicó cómo el sistema de más bajo trasero de licitación de contratos de construcción de carreteras siempre condujo a un trabajo barato y carreteras de tercera velocidad. El ingeniero pensó que el trabajo de Recondo, dirigido por dos hermanos Parsi, podría valer una mirada más cercana.

Recondo utilizó la tecnología de ‘mezcla en caliente’, en la que se calienta un agregado como la piedra, la grava o la arena y luego se combina con betún fundido. Se mezclan completamente en una planta de mezcla caliente, convirtiéndose en el asfalto que se establece para hacer caminos que duran para siempre. Después de la debida diligencia, Shirole le pidió a los hermanos que sugirieran un camino en el que pudieran hacer su magia. Eligieron la carretera Jangli Maharaj.

Shirole sabía que Recondo nunca ganaría el contrato de 15 lakh de Rs si se hiciera de la manera habitual, por lo que pasó por alto el proceso de licitación.

Recondo, seguro de su calidad, ofreció reparaciones gratuitas de cualquier defecto, incluidos los baches, durante 10 años, siempre que todas las obras viales y los servicios públicos terminaron su cableado subterráneo antes de que se colocara la carretera, y los pandal se prohibieron, porque requerían romper carreteras.

«¿Por qué Recondo no obtuvo más trabajo del PMC?»

«La Corporación Municipal de Pune quería asegurarse de que el camino fuera tan increíble y a prueba de clima como se prometió, por lo que decidieron esperar y ver», dijo Shirole. «También querían ver si los hermanos Parsi harían reparaciones gratuitas si fuera necesario».

Por desgracia, la necesidad nunca surgió. «La dedicación de un Parsi es algo diferente de la dedicación de un contratista local ”, dijo Shirole.

Mientras tanto, otros contratistas comenzaron a establecer plantas de mezcla caliente. La ciudad volvió a su querido sistema de licitación de menor trasero, que enriqueció a los contratistas y corporadores por igual. Los hermanos Parsi cerraron Recondo y siguieron adelante, migrando a los Estados Unidos. Las carreteras volvieron a ser previsiblemente mal.

En enero, sin embargo, habrá una fiesta en Pune para celebrar el 50 cumpleaños de su One Forever Road mientras Jangli Maharaj Road cumple 50 años.

No planeo perderlo.

Puede comunicarse con Cy Gopinath en cygopi@gmail.com

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





Fuente