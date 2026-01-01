La búsqueda de autocares en Valencia se amplía tres días, ¡aquí está el motivo!

Labuan Bajo, EN VIVO – El equipo conjunto de búsqueda y rescate decidió aumentar el tiempo de búsqueda de entrenador valenciano y otros dos ciudadanos españoles que fueron víctimas del hundimiento del barco turístico Princess Sakina en el estrecho de Padar, Parque Nacional de Komodo, el viernes (26/12/2025). Esta decisión se tomó después de una reunión de evaluación en el puesto de mando de Nataru en el puerto deportivo de Labuan Bajo, el jueves 1 de enero de 2026 por la noche.

Lea también: Falta sólo un día para la búsqueda de un entrenador del Valencia, el embajador español envía una carta a Basarnas



El jefe de la Oficina SAR de Maumere, Fathur Rahman, dijo que la extensión se llevará a cabo durante los próximos tres días. Esto fue a petición de la Oficina de Capitanía y Autoridad Portuaria de Labuan Bajo (KSOP), la Embajada de España y la familia.

«Estamos ampliando nuestras operaciones durante los próximos tres días centrándonos en la búsqueda mediante sonar», dijo Fathur.

Lea también: No se ha encontrado el cuerpo del entrenador del Valencia, los residentes de Labuan Bajo pidieron no celebrar fiestas de fuegos artificiales en el Año Nuevo 2026



Ahora hay cinco unidades de sonar preparadas por la Dirección Polairud de la Policía Regional de NTT, el Distrito de Navegación de Kupang y el IPB. Mientras tanto, parte del personal, incluidos los buzos, descansarán.

«Si la evaluación del sonar encuentra alguna señal, el equipo de buceo volverá a realizar la inmersión», explicó.

Lea también: Cuerpo encontrado por pescadores, presuntamente hija del entrenador Valencia, víctima del hundimiento del barco en Labuan Bajo



Mientras tanto, Fathur dijo que las búsquedas en la superficie continuarían. Se barrerán los alrededores del Parque Nacional de Komodo.

«Mañana el IPB realizará el sonar que se ha preparado para mapear el fondo marino y leer las corrientes oceánicas», concluyó.

Las familias de las víctimas del barco hundido supervisan la búsqueda directamente en el estrecho de Padar



Búsqueda de becarios de Valencia en el estrecho de Padar, Labuan Bajo Foto : Vera Bahali/tvOne/Labuan Bajo

Las familias de las víctimas del técnico del Valencia FC partieron desde Labuan Bajo hacia la isla de Padar, el jueves 1 de enero de 2026, para seguir el proceso de búsqueda de las 3 víctimas del hundimiento del barco Putri Sakina. Además de los dos representantes de la familia, también estuvieron presentes representantes de la embajada de España.

El acompañante de la familia, Budi Widjaja, afirmó que la visita fue a petición de la familia desde España para conocer de primera mano el proceso de búsqueda en el mar. También tuvieron la oportunidad de charlar con varios rescatistas del lugar.

«En realidad lo pidieron desde el primer día, pero no lo permitimos debido a la condición psicológica de la familia. Sino porque estaban representados y también tuvimos que dar una explicación de que la estrategia de búsqueda de hoy es diferente de la estrategia de búsqueda llevada a cabo anteriormente», dijo Budi.