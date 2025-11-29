La burla de Ben Johnson hacia Matt LaFleur vuelve a los titulares

El Empacadores de Green Bay están rodando con tres victorias consecutivas, incluidas las dos últimas sobre oponentes de la NFC Norte, los Minnesota Vikings y los Detroit Lions. Pero quizás la prueba más importante llegue el domingo 7 de diciembre, cuando reciban al equipo líder de la división. Osos de chicago en el campo Lambeau.

Chicago (9-3) mantuvo su ventaja de medio juego sobre Green Bay (8-3-1) con una victoria como visitante contra el campeón defensor del Super Bowl. Águilas de Filadelfia el viernes. Los Bears y Packers aún no se han enfrentado en 2025, pero ahora lo harán dos veces en tres semanas. Esas dos contiendas bien pueden determinar quién gana la división, se garantiza al menos un partido de playoffs en casa y se mantiene en la búsqueda del puesto número 1 de la conferencia y el único descanso de postemporada con jugadores como los Rams de Los Ángeles (9-2), Seattle Seahawks (8-3) y Filadelfia (8-4).

Los riesgos extremadamente altos y la rivalidad histórica entre Green Bay y Chicago ofrecen al enfrentamiento que se avecina todo el jugo que podría necesitar, pero de todos modos hay más en juego. Entrenador en jefe de primer año de los Bears Ben Johnson – quien pasó varias temporadas con los Detroit Lions, incluidas las últimas tres como coordinador ofensivo, antes de aterrizar en Chicago – ensalzó las virtudes de sus oponentes como entrenadores divisionales durante su conferencia de prensa introductoria en enero.

Sin embargo, aunque fue efusivo en sus elogios por Daniel Campbell y Kevin O’ConnellJohnson disparó contra los Packers Matt La Fleur.

El audio de la conferencia de prensa introductoria de Ben Johnson como entrenador en jefe de Chicago que se repetirá una y otra vez hasta que los Bears jueguen en Green Bay el próximo domingo:

“Tengo [a] enorme respeto por los entrenadores y jugadores en este [division]habiendo competido contra ellos durante los últimos seis años. «Dan Campbell y Kevin O’Connell, estás hablando de dos muchachos que están nominados al premio al Entrenador del Año cuando la temporada termina aquí». Johnson dijo. «Y para ser sincero, disfruté derrotando a Matt LaFleur dos veces al año».

Ben Johnson y Matt LaFleur se encuentran entre las mejores mentes ofensivas de la NFL

Si bien Johnson claramente se estaba burlando de LaFleur hasta cierto punto, también era una señal de adulación. Johnson pasó los tres años anteriores construyendo su reputación como una de las mejores y más talentosas mentes ofensivas del mundo. NFLmientras que LaFleur mantiene ese apodo desde hace bastante tiempo.

Las cosas han cambiado un poco en 2025, al menos en términos de resultados, ya que LaFleur ha demostrado ser un jugador más cauteloso a la hora de decidir las jugadas debido a varios factores, en particular las lesiones de los talentos en las mejores posiciones y un retroceso considerable con respecto al desempeño de la línea ofensiva como unidad.

De cara a la semana 13, Pro Football Focus clasificó la línea ofensiva de los Packers 17º en la ligalo que técnicamente sitúa al grupo en la categoría por debajo del promedio. Sin embargo, esas clasificaciones podrían cambiar luego de una derrota de los Lions por 31-24 el Día de Acción de Gracias. receptor ancho Jayden Reed El posible regreso a la alineación antes del juego de los Bears también será un impulso significativo si llega a concretarse.

La defensa de los Packers contra la ofensiva de los Bears es un enfrentamiento de fuerza contra fuerza

Dicho esto, la línea ofensiva de los Bears ingresó esta semana como la cuarta mejor unidad en la clasificación de la PFF y no hizo nada para bajar su posición después de que el equipo acumuló 281 yardas terrestres y dos anotaciones en 47 acarreos contra una sólida defensa de los Eagles el viernes.

Chicago comenzó su juego en Filadelfia como el equipo de la liga. infracción de sexta calificación y juego terrestre de segunda calificacióny podría ascender en cada categoría según lo bien que jugara el equipo.

Los Packers han sido dueños absolutos de los Bears durante años, y la defensa excepcional de Green Bay (octavo contra la carrera y cuarto en la general a partir del viernes) deberían dar una fuerte pelea contra una poderosa ofensiva de Chicago. Pero hace una semana era más sencillo atribuir el éxito de los Bears a un calendario fácil y victorias cerradas sobre equipos malos, antes de que fueran a Filadelfia y derrotaran a la defensa ascendente de los campeones defensores.

Johnson tiene a Chicago jugando lo suficientemente bien como para competir por el premio al Entrenador del Año si los Bears terminan la temporada fuertes, aunque LaFleur y compañía tendrán dos oportunidades de callar a Johnson durante las próximas tres semanas.