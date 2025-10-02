La buena voluntad con pak está muerta mucho







En 1982–83, fui seleccionado para el equipo de la India que se dirigió a recorrer Pakistán. La serie fue etiquetada como la serie Goodwill. Los maestros políticos querían reconstruir las relaciones tensadas por dos guerras entre las dos naciones. Nuestro gerente de equipo fue el difunto Fateh Singh Gaikwad, el Maharaja de Baroda, un hombre de gran diplomacia, un orador con ingenio agudo y humor sutil.

Las instrucciones para nosotros eran bastante claras: construir buena voluntad. Sunil Gavaskar, quien era nuestro capitán, nos llevó no solo en el campo sino también fuera de él, asegurando que el equipo trabajara de la mano con los esfuerzos del gerente.

En el otro lado estaba Pakistán, dirigido por Imran Khan, quien hoy se está pudriendo tras las rejas, pero luego estaba decidido a hacer de Pakistán un poder de cricket. ¿Cómo? Al designar árbitros que podrían «comprender» sus intenciones, doblando las reglas para adaptarse a él y al usar la corona del autoritarismo de Punjabi. La historia muestra, tanto en cricket como en política, que los pakistaníes solo siguen a los líderes autoritarios.

En cuanto a la buena voluntad, bueno, solo olvídalo. El juego limpio nunca estuvo en el libro de reglas adoptado por los pakistaníes. A lo largo de la serie, las no bolsas pasó desapercibidas, sus «profesores» enseñaron abiertamente la manipulación de la pelota con tapas de botella que rascaban la pelota, y las reglas fueron tratadas como meras sugerencias. El karma, como dicen, ahora volverá a morder el pobre Imran duro.

El equipo indio, mientras tanto, intentó sinceramente mantener el espíritu de buena voluntad durante todo el concurso. Mis compañeros de equipo hicieron todo lo posible, incluso fuera del campo para tratar de mantener esto, pero los pakistaníes llevaban una máscara de león mientras se comportaban como zorros. De hecho, esta serie de buena voluntad nos costó mucho, y el gran Gr Vishwanath finalmente se retiró como consecuencia, e India perdió su presencia contra las Indias Occidentales en 1983.

Avance rápido hasta hoy. Sigo escuchando mucho sentido y tonterías en los debates de televisión que están dando vueltas. Pero me sentí muy orgulloso de ver la forma en que el capitán de la India Suryakumar yadav trató a los pakistaníes en el campo con el desprecio que se merecen tanto. La guinda del pastel, por supuesto, fue la negativa del capitán indio a aceptar el trofeo de un funcionario paquistaní que estaba en el escenario para la ceremonia de presentación. Esa posición digna de saludo junto al campamento indio mostró a Pakistán su verdadero lugar. Si nuestro equipo hubiera escuchado a los expertos falsos en política exterior, este glorioso momento se habría perdido.

Déjame ser directo aquí. Nuestro personal del ejército son las únicas personas que protegen sinceramente a nuestra nación. Cuestionarlos es inaceptable. Sin embargo, muchas voces hambrientas de su carrera una vez cuestionaron las huelgas quirúrgicas que fueron realizadas por India en Pakistán. Estas voces hambrientas de su carrera acaban de recibir una demostración adecuada y gratuita de cómo se ven los golpes quirúrgicos, aunque en un campo de cricket con el mundo como testigo.

Uno solo tiene que ver el comportamiento de los jugadores paquistaníes para comprender la gravedad de la situación aquí. Sus patéticos gestos y travesuras baratas son una exposición clara de su mentalidad. Y ahora está claro ahora que la buena voluntad o la diplomacia con ellos están muertas y enterradas durante mucho tiempo.

La gerencia del equipo indio había informado claramente al comité organizador del torneo de antemano que no se darían la mano después del partido. Pero como de costumbre, los pakistaníes intentaron convertir esto en un circo político, solo para caer en sus rostros una vez más. Olvidaron que si escupes Venom en Sky, solo vuelve a tu cara.

Felicitaciones al equipo de India por asegurar el Copa de Asia De una manera tan segura y dominante. El bateador de apertura Abhishek Sharma abrió el camino al sonar a los jugadores de bolos paquistaníes durante todo el torneo. Por supuesto, en la final, puede haberse caído temprano, pero luego el Tilak Varma zurdo (69 no fuera de 53 bolas con tres límites y cuatro seises) y el wicketkeeper-batter Sanju Samson continuó con la intensa batalla con la actitud de un luchador callejero puro. Antes de que los bateadores indios hicieran su parte, Kuldeep Yadav de la muñeca de brazo izquierdo hizo su parte brillante. Sus granadas giratorias soplaron el bateo paquistaní, despidiéndolos por solo 146 carreras en 19.1 overs. Kuldeep reclamó un impresionante 4-30 en el choque de la cumbre contra los archirrivales.

Finalmente, cuando el límite ganador salió del bate de Rinku Singh, la sonrisa en la cara del entrenador en jefe de Team India, Gautam Gambhir, me recordó el famoso diálogo de la película hindi pronunciada por el difunto Amrish Puri, «Mogambo Khush Hua».

El autor formó parte del equipo ganador de la Copa Mundial de 1983 de la India.

