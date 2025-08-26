¡La bucina solía estar separada! La celebración romántica de Pratama Arhan para Azizah Salsha es solo un recuerdo

Yakarta, Viva – La historia de Asmara Pratama Arhan Y Azizah salsha Oficialmente terminó. El Tribunal Religioso de Tigaraksa decidió el divorcio de los dos en venas, después de que Arhan solicitó el divorcio por primera vez el 1 de agosto de 2025.

De hecho, esta pareja estuvo una vez en el centro de atención pública debido a su intimidad que a menudo se muestra en público. Uno de los momentos más virales es cuando Arhan celebra «bucina«Después de marcar goles para Equipo nacional indonesio U-23 en la Copa Asiática U-23 Ronda 2024.

En el partido contra Turkmenistán en el estadio Manahan, solo, 12 de septiembre de 2023, Arhan abrió la camisa de su equipo y mostró escritos en el interior de la camisa:

«Azizah 20-08-2023»



Pratama Arhan y Azizah Salsha

El artículo se refiere al nombre de su esposa, así como a la fecha de su boda en Tokio, Japón, que duró un mes antes. La celebración fue inmediatamente viral en las redes sociales e hizo que el doblaje público Arhan como un futbolista «más bucino» en el equipo de Garuda Muda.

«La celebración Arhan es realmente divertida, ¿puede ser tan bueno Han?» escribió uno de los internautas en ese momento.

De romántico a sátira «herido»

La popularidad de Arhan como figura romántica continúa pegándose. Incluso un año después, precisamente cuando el equipo nacional de Indonesia coincide con Australia en los clasificatorios de la Copa Mundial 2026, la cara de Arhan fue capturada en la cámara en línea con los anuncios electrónicos que decían: «Para todo tipo de heridas, excepto las lesiones».

El momento también fue una broma de ciudadanos que asocian la condición de la casa de Arhan con el lema publicitario.

Matrimonio corto, divorcio rápido

Arhan y Azizah Salsha se casaron el 20 de agosto de 2023 en Tokio, Japón. El matrimonio también fue presenciado por el presidente de PSSI en ese momento, Erick Thohir, y se convirtió en un sinónimo porque tuvo lugar simple pero atento al público.

Pero dos años después, los dos viajes domésticos se encontraron con Ujung. La primera sesión de divorcio se celebró el 25 de agosto de 2025, y solo asistió el abogado de Arhan. La propia Azizah no vino al juicio.

De «El Bucino» a los recuerdos

El apodo de «El Bucino» que se había apegado a Pratama Arhan ahora se sentía en contraste con la dura realidad del divorcio. La celebración de Bucin que solía hacer que los internautas sean exasperados ahora es solo un recuerdo del viaje de amor que no termina dulcemente.