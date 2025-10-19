La brutal persecución del KKB en Yahukimo mata a un residente

Yahukimo, VIVA – Una persona habitante Un civil llamado Anhy Armyanti (40) murió horriblemente tras convertirse en víctima persecución por personas desconocidas (OTK) en Jalan Social, distrito de Dekai, Yahukimo Regency, el sábado 18 de octubre de 2025 por la noche, alrededor de las 19.55 WIT.

El sangriento incidente fue revelado por primera vez por un informe de radio (HT) recibido por la policía de Yahukimo. La información indica que un residente fue apuñalado. No mucho después, un equipo conjunto del Grupo de Trabajo de Operaciones de Paz de Cartenz junto con agentes de la policía de Yahukimo se trasladaron inmediatamente al lugar del incidente.

La víctima, que vive en el Complejo Yakini, Jalan Social, fue evacuada inmediatamente al RSUD (hospital general regional) Dekai. Sin embargo, la vida de la víctima no pudo salvarse debido a las graves heridas que sufrió. El jefe de operaciones de paz de Cartenz, general de brigada de policía Faizal Ramadhani, expresó su más sentido pésame y enfatizó que las autoridades no guardarán silencio ante este acto bárbaro.

«Lamentamos la muerte de la hermana Anhy Armyanti. Este acto atroz no puede ser tolerado. Hemos enviado un equipo para llevar a cabo una investigación y garantizar que el autor sea arrestado inmediatamente», dijo el general de brigada Faizal, el domingo 19 de octubre de 2025.



Kaops Paz Cartenz, general de brigada Faizal Ramadhani Foto : VIVA.co.id/Aman Hasibuan (Papúa)

Agregó que de los resultados de la investigación provisional se desprende fuertemente que los hechos de abuso fueron perpetrados por simpatizantes del Grupo Delictivo Armado (KKB) que intentan sembrar el miedo en la zona de Yahukimo.

El subjefe de operaciones de paz de Cartenz, el comisario de policía Adarma Sinaga, confirmó que las autoridades reforzarán la seguridad y aumentarán las patrullas en varios puntos vulnerables.

El Grupo de Trabajo para Operaciones de Paz de Cartenz también apeló público permanecer alerta, no dejarse provocar por rumores engañosos e informar inmediatamente si encuentra actividad sospechosa. Destacó que su partido está plenamente comprometido a mantener la estabilidad de la seguridad para crear paz y una sensación de seguridad para todos los papúes.

«No permitiremos actos de violencia armada contra civiles. Las autoridades aumentarán las patrullas, la seguridad y la aplicación de la ley de manera mensurable. Queremos que la gente se sienta segura y protegida», afirmó Adarma.