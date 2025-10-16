La brutal banda de motociclistas de Gowa es recompensada con plomo caliente después de que un residente le diera flechas en el cuello

gowaVIVA – La víctima fue un joven llamado Saiful (19), residente de la aldea de Bontoramba, distrito de Somba Opu. ataque grupo brutal pandilla de motociclistas. La víctima herida fue golpeada flecha que se incrustó en el cuello y los brazos de la víctima, antes de ser finalmente extraído con éxito mediante cirugía en el Hospital Regional Syekh Yusuf Gowa.

El incidente ocurrió en Jalan Tun Abdul Razak, el miércoles 15 de octubre de 2025 por la noche, alrededor de las 20.30 WITA. La policía, que recibió informes del público, actuó inmediatamente con rapidez y logró arrestar a los cuatro perpetradores menos de 24 horas después del incidente.

Los cuatro perpetradores arrestados tenían cada uno las iniciales Fadil (19) y Akbar (19), quienes trabajaban como trabajadores de la construcción, así como dos adolescentes con las iniciales HS (14) y AH (16) que todavía eran estudiantes.

Sin embargo, dos perpetradores adultos tuvieron que ser paralizados con disparos en las piernas porque intentaron escapar y resistieron cuando estaban a punto de ser detenidos.



Miembro de una banda de motociclistas arrestado después de dispararle a su víctima en Makassar

«Podemos transmitir que la Unidad Jatanras, Satreskrim, Policía de Gowa, en menos de 1×24 horas, logró arrestar a cuatro presuntos autores de la acción. arco y flecha«, dijo el jefe de policía de Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaeman, en una conferencia de prensa en la jefatura de policía de Gowa, el jueves 16 de octubre de 2025.

Según los resultados del examen, Fadil y Akbar admitieron que estaban decididos a llevar a cabo esta acción porque estaban molestos con la víctima que se pensaba que corría con su motocicleta cerca de ellos mientras estaban en un convoy.

«Sólo debido a la velocidad de la motocicleta, el perpetrador tuvo el valor de atacar a la víctima con un arco», dijo Aldy

«Cuatro sospechosos atacaron con flechas e hirieron a la víctima. La víctima sufrió heridas en los brazos y el cuello. Actualmente su estado ha mejorado después de ser operado», añadió.

De manos de los perpetradores, la policía confiscó tres honda y cinco flechas, que fueron encontradas escondidas debajo de una caja de madera en la casa de uno de los perpetradores. «También confiscamos dos motocicletas que fueron utilizadas durante el ataque», dijo.

Aunque los cuatro autores han sido detenidos, la policía sigue buscando a otras dos personas sospechosas de estar implicadas en el ataque y que ahora están prófugas.

«Nosotros, la policía de Gowa, decimos que si hay perpetradores de flechas que intentan perturbar la conducción de la jurisdicción de la policía de Gowa, actuaremos con firmeza», dijo Aldy.