La brutal actualización sobre la lesión de LeBron ejerce una gran presión sobre Luka y los Lakers

tel publico ya lo sabia Lebron James del Lakers de Los Ángeles se perdería el primer partido de temporada del equipo debido a la ciáticapero el La última actualización sobre su recuperación retrasa aún más su cronograma de regreso.

Después reportando previamente James se perdería de tres a cuatro semanas mientras se recupera de la ciática, Shams Charania de ESPN dio otra actualización sobre el regreso de la estrella de los Lakers, que no augura nada bueno para el equipo con aspiraciones al título esta temporada.

«Los Lakers y LeBron consideran que mediados de noviembre será un debut realista para él», dijo Charania en NBA Countdown antes de que los Lakers-Mavericks de Dallas enfrentamiento de pretemporada. «Una fuente me dijo esta noche que LeBron adoptará un enfoque paciente en su rehabilitación».

James continúa ser marginado significa sólo una cosa para los Lakers. Luka Doncic, Austin Reaves, Daniel Aytony otros tendrán que tomar el relevo de uno de los jugadores más impactantes en NBA historia.

Si bien James no ha tenido un desempeño al mismo nivel que hace aproximadamente una década, reemplazar sus minutos en la alineación será una tarea importante desafío para entrenador en jefe JJ Redick.

La lesión de LeBron pone interrogantes sobre los Lakers

cuando la noticia originalmente Estalló el 9 de octubre, los Lakers dijeron que la lesión de James podría hacer que se pierda de tres a cuatro semanas. Sin embargo, con El último informe de CharaniaAhora se espera que el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA se pierda al menos cinco semanas.

Mientras las lesiones persisten y las recuperaciones han barricadas, según las últimas noticias, al menos mejorJames se perderá al menos 12 partidos con los Lakers para comenzar la temporada.

todo eso dichoLa prolongada ausencia de James podría significar malas noticias para Los Ángeles. en un artículo reciente de Bleacher Report destacando el importante Defectos de cada equipo de la NBA esta temporada, la lesión de James fue citado como un importante inquietud.

«En pocas palabras: LeBron James necesita cojines de banco hechos a medida para su ciática», escribió Dave Favale, antes de decir que el futuro incierto de James sigue siendo otro problema inminente para los Lakers. “El presidente de operaciones de baloncesto, Rob Pelinka. pasó de declarar Los Angeles Lakers, los custodios del legado de LeBron James a diciendo, esencialmente, ‘Sí, sería genial si se retirara aquí’”.

Después de que el agente de James, Rich Paul, diera comentarios siniestros a Charania Después de que su cliente ejerció su opción de jugador con los Lakers, el relación entre la estrella y el equipo No todo ha sido sol y arcoiris. mientras es todavía a ser determinado en cuanto a cómo funciona la relación LeBron James-Lakers termina o continúa, el desaparecido Los partidos no es lo que el equipo quiere ahora.

Redick necesita un reemplazo, las opciones están disminuyendo

Cuando se le preguntó anteriormente sobre cómo la lesión de James afecta al equipo, Redick dijo él se centró principalmente en llenar el hueco en la alineación titular. Los Ángeles tiene múltiples candidatos, pero a medida que avanza la pretemporada, los números van disminuyendo.

Más recientemente, Jarred Vanderbilt fue gobernado fuera del partido de pretemporada del equipo contra los Mavericks tras sufrir una contusión en el cuádriceps. Vanderbilt, un conocido especialista defensivo, estaba en la lista corta de jugadores que comenzarían con los Lakers en la posición de delantero.

Ahora que probablemente esté fuera al inicio de la temporada, Redick probablemente tendrá que elegir entre Jake La Ravia, Gabe Vicente, Dalton Knecht, Marcos inteligenteo Rui Hachimurasi no está empezando ya.

Muchos de esos jugadores se sentó a descansar en la derrota del equipo ante Dallas, pero con sólo un partido de pretemporada restante, Redick no tiene mucho tiempo para decidir la alineación de la noche inaugural.

Si bien eso sigue siendo una pregunta, Doncic, afortunadamente, no ha sido un jugador del que Redick haya tenido que preocuparse. Aunque hasta ahora sólo se ha preparado para un partido de pretemporada, la estrella eslovena anotó 25 puntos en 22 minutos, buscando ya en forma de mitad de temporada.

Con James fuera, ahora por un período más largo, Doncic asumirá casi exclusivamente la responsabilidad de la ofensiva, junto con algo de ayuda de Reaves y otros, pero similar a su tiempo anterior en Dallas. Kyrie Irving llegó.