La BRI se preocupa por fortalecer el papel de las madres como impulsoras de los negocios de las mujeres a través del programa AURA en Bali

Denpasar, Viva – dia de la madre que se celebra cada 22 de diciembre, es un recordatorio de lo grande que es el papel de madre. No sólo presente en la familia, rol Mujer Como madre, también puedes contribuir a la sociedad.

A través del Grupo de Mujeres Agrícolas de Sari Amerta Giri (KWT), un grupo de madres de la aldea de Wanagiri, Buleleng, Bali, demuestra cómo las mujeres pueden crecer y tienen el poder de construir una negocio.

La propia aldea de Wanagiri es conocida como una zona montañosa con una altitud de alrededor de 800 a 1200 metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones naturales hacen que esta zona sea apta para plantaciones de café. Basándose en este potencial, la presidenta de KWT Sari Amerta Giri, Ni Nyoman Budiani, eligió el café como producto básico de su grupo.

«Se eligió el café por el potencial superior de la aldea de Wanagiri. En mi aldea hay tipos de café robusta y arábica. Entonces, debido al potencial de las materias primas en ese momento, intentamos procesar primero el café robusta y luego el arábica», dijo.

Además del café molido, la mujer a menudo llamada Ani explicó que su grupo también desarrolla otros productos, como extracto de jengibre, hierbas medicinales agrias de cúrcuma, patatas fritas e incluso pan a base de taro. La innovación continúa con la presentación del café dodol y una bebida de café fermentada conocida como vino de café.

KWT Sari Amerta Giri nació de los antecedentes comunes de las mujeres de Wanagiri Village como agricultoras. Al inicio de su constitución, este grupo solo contaba con 12 integrantes con diversas condiciones de recurso humano, tanto en términos de educación, forma de pensar y experiencia empresarial. Sin embargo, la unión como compañeras campesinas y mujeres es el principal capital para que se atrevan a avanzar juntas.

Al inicio del negocio, el mayor desafío que se sintió no fue solo el capital limitado, sino también la falta de conocimiento sobre cómo hacer avanzar el negocio del café. Según Ani, en ese momento KWT Sari Amerta Giri ya existía, pero no había recibido suficiente atención y asistencia con conocimientos relacionados con el procesamiento y marketing de productos. Aparte de eso, en aquella época todavía se despreciaba a las mujeres del pueblo.

En lugar de retroceder, Ani utilizó esto como detonante de su entusiasmo por luchar. Continúa llevando el nombre de Wanagiri Village en varias ocasiones e introduce el café Arábica de Buleleng.