La BRI gana el impactante premio al empoderamiento económico de base y fortalece constantemente la economía comunitaria

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk recibió nuevamente un premio por su contribución al empoderamiento economía pueblo.

BRI ganó premios de categoría Empoderamiento económico de base impactante en el evento kumparan de los Impact Makers Awards 2025. En reconocimiento al papel de la BRI en el fortalecimiento de la economía de base a través de financiamiento inclusivo, educación financiera y asistencia empresarial que fomente el crecimiento económico local sostenible y la resiliencia comunitaria.

Director Micro BRI Akhmad Purwakajaya dijo que el premio era una forma de reconocimiento a la coherencia de BRI en el fortalecimiento de la economía popular.

«Este premio es una forma de reconocimiento del compromiso de la BRI de llevar a cabo el empoderamiento económico sostenible de las personas. Cada programa está diseñado para satisfacer las necesidades de las MIPYMES directamente y fomentar el fortalecimiento de la capacidad empresarial en varias regiones. El objetivo final es construir un ecosistema empresarial popular fuerte y competitivo», dijo Akhmad.

El director ejecutivo de Kumparan, Hugo Diba, dijo que el premio se otorga a quienes trabajan con sinceridad y benefician a muchas personas.

«Presentamos este premio a quienes trabajan con corazón y constancia. Para nosotros, el verdadero éxito no es el logro personal, sino cómo podemos crear un legado y beneficios que puedan sentir muchas personas, incluso cuando ya no estemos en el escenario principal», afirmó.

El compromiso de la BRI de fortalecer la economía popular se lleva a cabo a través del empoderamiento de la comunidad, ampliando el acceso al financiamiento e integrando servicios financieros que llegan a áreas remotas. aldea. El propio BRI tiene ahora más de 1,2 millones de agentes BRILink repartidos en 66.649 aldeas o más del 80% del total de aldeas en Indonesia. A través de esta red, BRI facilitó 913 millones de transacciones financieras con un volumen total de 1.440 billones de IDR, fortaleciendo el papel de los servicios financieros formales a nivel local.

BRI también es distribuidor de People’s Business Credit (DÓNDE) más grande a nivel nacional. Hasta noviembre de 2025, BRI ha distribuido KUR por valor de 163,38 billones de IDR a 3,5 millones. deudoro equivalente al 92,3% de la asignación total de KUR de BRI este año de 177 billones de IDR.

También se sigue fortaleciendo la distribución del Crédito Subsidiado para Propiedad de Vivienda (KPRS). Hasta finales de noviembre de 2025, BRI ha obtenido financiación KPRS por valor de 15,87 billones de IDR a más de 115.000 deudores en toda Indonesia, como parte de su compromiso de brindar acceso a una vivienda digna a las comunidades de bajos ingresos (MBR).