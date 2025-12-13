La BRI apoya una financiación sindicada de 2,2 billones de IDR para el proyecto de paso elevado de Sitinjau Lauik, acelerando el desarrollo de la infraestructura de Sumatra Occidental

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI demostró una vez más su compromiso de apoyar el desarrollo acelerado infraestructura nacional. La empresa también participa en una línea de financiación sindicada por valor de 2,2 billones de IDR para proyecto estratégico Paso elevado Sitinjau Lauik en Sumatra Occidental a través del plan de Cooperación entre Gobiernos y Entidades Comerciales (KPBU).

Lea también: Cómo el seguro BRI respalda plenamente la comodidad y la protección de las mipymes



Proyecto Paso elevado Sitinjau Lauik es una de las infraestructuras más esperadas por los habitantes de Sumatra Occidental, especialmente porque se sabe que las condiciones de la ruta Padang – Solok son extremas, con pendientes pronunciadas y un alto riesgo de accidentes.

En esta colaboración, la BRI desempeña un papel Coordinador principal y bookrunners obligatorios conjuntos (JMLAB) junto con PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) y PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), con el apoyo de otros bancos participantes como PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) y Bank Nagari.

Lea también: El agente BRILink fortalece la inclusión financiera y facilita el acceso a los servicios bancarios comunitarios en las fronteras



En un momento en que la región de Sumatra Occidental se está recuperando después de las inundaciones y deslizamientos de tierra que ocurrieron hace algún tiempo, la presencia de este proyecto brinda nuevas esperanzas para aumentar la seguridad, una conectividad fluida y acelerar la movilidad y la logística de las comunidades.

Paso elevado Con una longitud de 2.774 kilómetros, el valor del proyecto alcanza los 2.739 billones de IDR, con un período de construcción de alrededor de 2,5 años y un período operativo de 10 años. Este proyecto incluye la construcción de carreteras y puentes (paso elevado), planificación técnica, hasta la conservación durante el período operativo.

Lea también: AHY impulsa el desarrollo de infraestructura para fortalecer el sector marítimo nacional



Director Banca Corporativa BRI Riko Tasmaya dijo que la participación de BRI en la financiación de este proyecto es parte del apoyo de la compañía al desarrollo de infraestructura que tiene un impacto directo en el crecimiento económico nacional.

“BRI tiene una fuerte capacidad de financiación para participar en proyectos de APP con una estructura estructurada. financiable. «Seguimos optimizando nuestro papel como institución financiera que apoya el fortalecimiento de la conectividad y la productividad nacional», dijo, citado el sábado 13 de diciembre de 2025.

Además, Riko también agradeció el apoyo del Ministerio PUPR y el papel de PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI), que ayudó a garantizar que la estructura financiera para este proyecto estuviera funcionando. prudente, mensurables y de acuerdo con los estándares de gobernanza. Según él, la integridad de la estructura de apoyo hace que este proyecto tenga un buen nivel de viabilidad financiera y tenga el potencial de proporcionar amplios beneficios económicos para la comunidad.