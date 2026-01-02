La BRI apoya la construcción de viviendas residenciales Danantara en Aceh, acelerando la recuperación posdesastre

Aceh Tamiang, VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI como parte de Danantara continúa demostrando su compromiso de apoyar la recuperación post-desastre en la región de Sumatra. Esta vez, la BRI está bajo la coordinación de Danantara Indonesia y bajo un paraguas. BUMNO Peduli también apoya la construcción de la casa. Residencial Danantara (cazara) es decir, viviendas temporales adecuadas para garantizar la continuidad de la vida de las comunidades afectadas por desastres en Aceh Tamiang Regency, Aceh.

El apoyo de BRI y la Asociación de otros Bancos Estatales (Himbara) en la construcción de este refugio es en términos de financiamiento y satisfacción de necesidades logísticas. La construcción de Huntara comenzó el 24 de diciembre de 2025 y mostró una aceleración significativa. Un total de 600 unidades serán entregadas al Gobierno Regional el 8 de enero de 2026 para luego ser entregadas a los vecinos afectados.

La construcción continuará con un objetivo de 15.000 unidades en los próximos tres meses para garantizar la disponibilidad de viviendas temporales adecuadas para las familias directamente afectadas. Todos los refugios se construyen de acuerdo con las normas relativas a los refugios de emergencia, incluidas estructuras seguras, acceso a agua potable, instalaciones sanitarias, suministro de electricidad y apoyo a los servicios de salud. Las zonas residenciales también están equipadas con instalaciones públicas como clínicas, parques infantiles, así como acceso gratuito a Internet y electricidad para apoyar las actividades sociales de la comunidad.

Durante su visita a Aceh Tamiang (1/1/2026), el presidente indonesio, Prabowo, destacó que el objetivo del país es trabajar lo más rápido posible para aliviar el sufrimiento de la gente. «Danantara Indonesia ha demostrado que podemos construir 600 residencias, todas las partes han trabajado de manera brillante y rápida», añadió el presidente Prabowo.

Director ejecutivo (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dijo que el logro de la construcción de Huntara hasta principios de este año era inseparable del trabajo duro y la sinergia entre partidos, especialmente el papel activo de las empresas estatales en el apoyo a la ejecución sobre el terreno. «El objetivo para la construcción de la casa residencial Danantara en Aceh Tamiang se fijó claramente desde el principio, y los logros hasta el 1 de enero de 2026 muestran el fuerte compromiso de todas las partes para cumplirlo. Las empresas estatales se están moviendo rápidamente, trabajando sobre el terreno en condiciones difíciles, para garantizar que la gente obtenga inmediatamente una vivienda digna», explicó.

Además, Rosan destacó que Huntara no es sólo una solución a corto plazo, sino que forma parte de una etapa de recuperación más amplia. «Este bosque es un puente importante hacia la fase residencial permanente y la recuperación económica de la comunidad. Por lo tanto, la calidad y la sostenibilidad siguen siendo la principal preocupación», añadió.