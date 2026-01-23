La Bolsa de Valores de Asia brilla, los inversores siguen de cerca las decisiones del Banco Central japonés y la geopolítica

Jacarta – Intercambio asiático-Pacífico fortalecer en la apertura de operaciones el viernes 23 de enero de 2026. El índice de referencia en esta región brilla mientras los inversores esperan la decisión. central bancaria Japón (Banco de Japón/BoJ), además de aliviar las tensiones geopolíticas.

Los economistas predicen que el banco central mantendrá los tipos de interés en el 0,75 por ciento. Los analistas de HSBC estiman que en julio de 2026 se producirá un aumento de tipos de interés de 25 puntos básicos (pb).

Sin embargo, advirtió que una mayor depreciación del yen podría acelerar la decisión del Banco de Japón de aumentar las tasas de interés. Abriendo así la puerta a nuevos aumentos de tipos de interés.

Al publicar su informe trimestral de Perspectivas, el banco central citó abril como la alternativa más probable. También indicó claridad sobre los salarios de Shunto este año, con un aumento potencial de 25 puntos básicos.

Los actores del mercado también están atentos a los fabricantes de chips asiáticos después de que las acciones de Intel, con sede en California, se desplomaran un 13 por ciento en las operaciones fuera de horario en la bolsa estadounidense (EE.UU.), Wall Street. La disminución se debió a las débiles proyecciones de ingresos para el trimestre actual, cuando la compañía registró ingresos para el cuarto trimestre de 2025 que superaron las expectativas del mercado.

Citado de CNBC InternacionalEl índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, subió un 0,09 por ciento. El índice Topix registró una ganancia del 0,27 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi subió un 0,7 por ciento. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, aumentó un 0,74 por ciento.

El contrato de futuros del índice Hang Seng de Hong Kong se fortaleció hasta el nivel de 26.917 desde la posición anterior en la zona de 26.629,96. El índice S&P/ASX 200 de Australia abrió sin cambios.

En Wall Street, los tres índices compactos de referencia cerraron con ganancias durante la noche. El índice S&P 500 subió un 0,55 por ciento a 6.913,35.

El índice Dow Jones Industrial Average subió 306,78 puntos o un 0,63 por ciento a 49.384,01. El índice de 30 acciones se recuperó de las pérdidas sufridas a principios de esta semana tras el anuncio del presidente Donald Trump de nuevos aranceles europeos.

El índice compuesto Nasdaq se disparó un 0,91 por ciento y cerró en 23.436,02. El aumento estuvo en línea con el fortalecimiento de las acciones de Nvidia, Microsoft y Meta Platforms.