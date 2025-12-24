La Bolsa de Valores Asiática abre con fluctuaciones antes de Navidad, los precios del oro y el platino establecen nuevos récords

Jacarta – Intercambio asiático-El Pacífico fluctuó activamente en la apertura de operaciones de hoy miércoles 24 de diciembre de 2025. precio del oro El precio al contado y el platino establecieron máximos históricos provocados por una serie de sentimientos globales.

Los precios al contado del oro superaron por primera vez el nivel de 4.500 dólares EE.UU. por onza. El aumento de los precios de los metales preciosos coincidió con el mercado sacudido por el debilitamiento del dólar estadounidense, las tensiones geopolíticas y los recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Los precios del oro han registrado una serie de máximos históricos este año. En conjunto, el precio del oro ha aumentado más del 70 por ciento desde principios de 2025.

Los precios del platino también se dispararon hasta alcanzar un máximo histórico (ATH), es decir, más de 2.300 dólares la onza.

Citado de CNBC InternacionalEl índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, subió un 0,14 por ciento. Mientras tanto, el índice Topix abrió plano.

En Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un 0,2 por ciento. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, cayó un 0,2 por ciento.

El índice Hang Seng de Hong Kong se situó en 25.818 o más que el último cierre del HSI en 25.774,14. Luego, el índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,33 por ciento.

Se espera que las bolsas de Hong Kong y Australia cierren más temprano en la noche. Natal.

En Estados Unidos (EE.UU.), el Promedio Industrial Dow Jones subió 79,73 puntos o un 0,16 por ciento a 48.442,41. El índice S&P 500 se disparó un 0,46 por ciento a 6.909,79.

El Nasdaq Composite se disparó un 0,57 por ciento y cerró en 23.561,84. El fortalecimiento estuvo en línea con el aumento de las acciones de los gigantes tecnológicos, Nvidia y Broadcom, que se dispararon alrededor del 3 por ciento y más del 2 por ciento respectivamente.