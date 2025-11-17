La bolsa asiática es volátil, los inversores esperan datos económicos importantes

Jacarta – Intercambio asiático-El Pacífico está abierto diverso en la sesión de negociación de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025. Se producen fluctuaciones mientras los inversores esperan una serie de datos económicos importantes en la región.

El mercado está atento al informe del producto interior bruto (PIB) de Tailandia del tercer trimestre de 2025. Singapur también planea anunciar datos. balanza comercial en los próximos días.

Japón informó que la economía de su país se contrajo un 0,4 por ciento en el tercer trimestre de 2025. Esto es menor en comparación con el trimestre anterior.

Citado de CNBC Internacional, índice El índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, cayó un 0,63 por ciento. El índice Topix se contrajo un 0,44 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi subió un 1,78 por ciento. Mientras tanto, el índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, subió un 0,68 por ciento.

El contrato de futuros del índice Hang Seng de Hong Kong bajó a 26.500 desde 26.572,46. El índice de referencia de Australia, el S&P/ASX 200, cayó un 0,26 por ciento.

Mientras tanto, en Wall Street, el Nasdaq Composite cerró con un alza del 0,13 por ciento a 22.900,59 al final de la semana. Esto puso fin a una racha de tres días de derrotas.

El índice S&P 500 cerró cerca de la línea plana después de caer sólo un 0,05 por ciento a 6.734,11. El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) cayó 309,74 puntos o un 0,65 por ciento a 47.147,48.

Los tres índices se recuperaron de los mínimos que provocaron que el Nasdaq y el S&P 500 cayeran un 1,9 por ciento y alrededor de un 1,4 por ciento, respectivamente. Luego el índice DJIA registró una corrección de casi 600 puntos o alrededor del 1,3 por ciento.