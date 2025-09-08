La biográfica de David Suzuki trajo al mercado en Toronto

Científico canadiense, estrella de medios y activista ambiental decorado internacionalmente David Suzuki será el tema de una película biográfica producida por las posibles Média de Montreal, Variedad ha aprendido.

Possírios Serge Noël de Média, coproductor del primer partido de la Semana Internacional de Críticos de Venecia 2025, «Stereo Girls», está produciendo la película de Suzuki. La guionista Maria Camila Arias, coprotagonista de 2022 San Sebastián Mejor Picture Golden Shell Winner «The Kings of the World», está escribiendo el guión. Ambos están en Toronto presentando el proyecto a posibles colaboradores y socios en la ciudad para el Festival de Cine de Toronto.

Telefilm Canada y Sodec de Quebec están apoyando el desarrollo, incluido el guión.

Christian Simoneau («Villeneuve Pironi»), y Hugo Alarie-Blondin y Stéphane LaPorte («Cénline: Through the Eyes of the World») están sirviendo como productores ejecutivos de «entre los árboles de levantamiento», un título de trabajo.

Suzuki fue el tema del documental de la NFB 2010 «Force of Nature» del cineasta canadiense Sturla Gunnarsson, que ganó el Premio People’s Choice para documentales en el Festival de Toronto ese año.

Ahora 89, Suzuki está involucrado en la nueva película biográfica, que comenzará en su infancia y retratará eventos personales y públicos clave que dieron forma a su camino como activista ambiental.

«Lo que más me impresionó cuando habló con Suzuki sobre posibles ángulos es su conexión con su padre, quien inspiró su amor por la naturaleza y el aire libre y lo empujó a mantenerse fiel a lo que él cree», dijo Noël. Variedad en sábado. «Suzuki tiene una relación compleja con la autoridad en Canadá que proviene tanto de su fuerte conexión con la tierra como de un sentimiento de rechazo de la experiencia de internamiento de su familia».

Suzuki, canadiense japonés de tercera generación, nació en 1936 en Vancouver, Columbia Británica, y vivió con su familia, y otros 22,000 canadienses japoneses, en un campo de internamiento en el interior de la Segunda Guerra Mundial durante la Segunda Guerra Mundial.

Profesor de la Universidad de Columbia Británica de 1969 a 2001, Suzuki es una emisora ​​científica pionera mejor conocida por organizar (de 1979-2023) la serie CBC «The Nature of Things», que se ha emitido en más de 80 países. Líder mundial en ecología sostenible desde hace mucho tiempo, Suzuki ha ganado un premio de la UNESCO por ciencia entre numerosos premios y títulos honoríficos.

«Adaptar la vida del Sr. Suzuki no es solo un honor debido a lo que él representa como ambientalista, sino porque esta película ofrecerá algo más allá del entretenimiento, aunque debería decir que el fuerte sentido del humor de David definitivamente brillará a través de su personaje», comentó Arias en un comunicado. “Espero que esta película hable con muchas generaciones: de aquellos que se reconocen en sus momentos históricos, hasta [those] Buscando respuestas sobre el futuro de la humanidad en este planeta «.

El guionista nacido en Colombia, Arias, con sede en Montreal, coescribió «The Kings of the World» con la directora Laura Mora y se encuentra en el equipo de escritura de los «100 años de soledad» de Netflix. Sus créditos incluyen «Birds of Passage» (Cendería de directores de Cannes, 2018), «Clara Sola (Cendería de directores de Cannes, 2021), actualmente está desarrollando características y series en México, Canadá y Colombia.

Noël ha producido numerosas características, documentales y series de televisión. Además de «Stereo Girls», sus películas de estreno de Cannes y Venecia incluyen «Fátima», «Winter Winter» y «It Must Be Heaven».

Los productores biográficos de Suzuki esperan disparar a fines de 2026 o principios de 2027, con un lanzamiento teatral a fines de 2027 o principios de 2028.