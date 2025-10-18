La bicicleta eléctrica Yadea Ova tiene un diseño retro y características completas, aquí está la impresión del usuario

Yakarta, VIVA – La tendencia de los vehículos respetuosos con el medio ambiente es cada vez más popular, especialmente entre las mujeres jóvenes que quieren lucir elegantes al conducir.

Al ver esa oportunidad, Yadea Indonesia presenta bicicleta electrica La última se llama Yadea Ova, que está diseñada específicamente para mujeres activas en zonas urbanas.

El subdirector general de Yadea Indonesia, Andy Luo, dijo que Ova no es sólo un medio de transporte, sino también parte de un estilo de vida moderno.

«Queremos presentar una bicicleta eléctrica que no sólo sea práctica, sino también elegante y que se adapte al carácter de las mujeres indonesias», dijo en un comunicado oficial el sábado 18 de octubre de 2025.

Desde su apariencia, Yadea Ova tiene su propio encanto. El diseño lleva un elegante concepto retro moderno, completo con un gran parabrisas, ruedas blancas resistentes a los arañazos y un acabado brillante que lo hace lucir lujoso.



Bicicleta eléctrica, Yadea Ova

Pequeños detalles como los faros inspirados en diamantes, los exclusivos emblemas dorados y la pintura con efecto perla que brilla bajo el sol contribuyen al efecto premium.

El Ova está disponible en cinco hermosos colores: rojo retro, dorado perla, verde noble, rosa sakura y azul menta. Cada color refleja el carácter de una mujer que se atreve a ser diferente pero sigue siendo elegante.

No se trata solo de apariencia, Yadea Ova también está equipada con funciones completas que hacen que los usuarios se sientan seguros y cómodos en cada viaje. El sistema 10 Fold Riding Safety Protection protege al ciclista a través de diversas tecnologías, como el control de tracción TCS, la asistencia HDC en descenso y el modo Goddess (arranque suave) que ayuda a que sea más suave al comenzar a moverse.

Aparte de eso, Ova también está equipado con monitoreo de batería SOC para monitorear la capacidad de la batería en tiempo real, así como una función de estacionamiento automático (Modo P) que se activará después de 60 segundos. Para mayor comodidad, las suspensiones delantera y trasera son suaves, mientras que el sistema de frenos combinados de disco y tambor garantiza que el control se mantenga estable en diversas condiciones de la carretera.

Desde su introducción, la bicicleta eléctrica recibió inmediatamente muchos elogios. Elizabeth Ángela Lorenza, modelo y presentadora, confesó que se enamoró de la OVA.

«El diseño es elegante y los colores son realmente lindos. La tecnología también es genial, me da más confianza para viajar en el OVA dondequiera que vaya», dijo.