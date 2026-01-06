La biblioteca de la WWE se dirige a Netflix, incluidos WrestleMania y Royal Rumble

netflix ahora es el hogar del wwe biblioteca en estados unidos

El acuerdo no exclusivo amplía la asociación entre Netflix y WWE que se lanzó en enero de 2025 y hace que los eventos premium en vivo de WWE anteriores a septiembre de 2025, incluidas series populares como WrestleMania, SummerSlam y Royal Rumble, estén disponibles en el transmisor a partir de inmediato. Además, Netflix transmitirá documentales de WWE y otra programación original.

La noticia llega justo antes del lanzamiento el 20 de enero de la segunda temporada de “WWE Unreal”, cuyo lema oficial dice: «Giros salvajes en la trama. Personajes más grandes que la vida. Y mucho drama. Ve detrás de escena con las superestrellas más grandes y regresa a la sala del escritor en el camino hacia SummerSlam». La docuserie debutó en Netfx en julio de 2025 con cinco episodios y está producida por Skydance Sports, NFL Films, Omaha Productions y WWE.

Aunque el acuerdo de biblioteca no es exclusivo, Netflix presenta exclusivamente el programa semanal insignia de la WWE, Monday Night Raw, en EE. UU., Canadá, Reino Unido y América Latina, con territorios adicionales por venir. Después de su lanzamiento en enero pasado, “Raw: 2025” se convirtió en un éxito inmediato y se ubicó como uno de los 10 mejores títulos de televisión en inglés a nivel mundial en Netflix casi todas las semanas. Todos los episodios de 2025 continúan transmitiéndose en Netflix y “Raw: 2026” ya comenzó.

WWE, parte de TKO Group Holdings, produce contenido de lucha libre todas las semanas del año. Además de Netflix, sus socios de distribución incluyen ESPN, NBCUniversal, USA Network y CW. En Netflix, WWE es parte de una creciente variedad de contenido deportivo que abarca ofertas de la NFL, la MLB, la Copa Mundial Femenina y más.