La belleza del regalo especial de Ridwan Kamil para un aura de amor, una alfombra de oración hecha con sus propias pinturas

Jacarta – Proximidad Ridwan Kamil Y Aura Kasih se ha convertido nuevamente en un tema de candente discusión en los espacios públicos. El problema que arrastró sus nombres surgió después de que circulara la desagradable noticia de que Aura Kasih era la amante del ex gobernador de Java Occidental. Aunque este tema se debate ampliamente en las redes sociales, ni Ridwan Kamil ni Aura Kasih aún tienen que dar una aclaración o una respuesta oficial.

Lea también: Resulta que el nombre Aura Kasih a menudo se llama Ridwan Kamil en eventos importantes, registrados desde 2021.



En lugar de recibir una explicación directa, el público en realidad está rastreando las huellas de sus antiguas interacciones. Se recuperaron y reinterpretaron varios momentos del pasado, uno de los cuales fue la entrega de un regalo especial de Ridwan Kamil a Aura Kasih, que ocurrió hace unos cinco años. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Este momento ocurrió durante el Ramadán 2020, en medio de la pandemia de COVID-19 que limitó las actividades sociales. En ese momento, Aura Kasih compartió una carga de una historia de Instagram que mostraba un regalo en forma de una alfombra de oración y una cubierta del Corán con un diseño de pintura de Ridwan Kamil. La carga se ha vuelto viral nuevamente y se ha convertido en un tema de discusión para los internautas.

Lea también: Ahora se destacan nuevamente una serie de rastros de interacciones entre Ridwan Kamil y Aura Kasih en el pasado.



«Hatur Nuhun Kang Ridwan Kamil y Teteh Cinta. Me regalaron esta alfombra de oración del cuadro de Kang Emil», dijo Aura Kasih en la carga, citada el martes 23 de diciembre de 2025.

Lea también: Expresión viral de Aura Kasih en la pintura, muchos internautas la asocian con Ridwan Kamil



En un vídeo de seguimiento, Aura Kasih explica los detalles del regalo que recibió. Dijo que la alfombra de oración representa la atmósfera del tawaf frente a la Kaaba con colores llamativos y artísticos.

«Esta es la alfombra de oración. Así que ayer se dijo, esta es la Kaaba, pintada. Luego esta es la portada del Corán. Oh Alá, es realmente hermoso. Gracias», continuó.

El regalo no sólo consistía en una alfombra de oración y una funda del Corán, sino que también iba acompañado de un mensaje escrito de Ridwan Kamil. En su mensaje, Ridwan Kamil escribió oraciones y esperanzas llenas de matices del Ramadán y Eid al-Fitr.

«Convirtámonos en pueblos islámicos y coránicos para alcanzar la pureza y el Día de la Victoria, pidamos disculpas física y mentalmente», escribió Ridwan Kamil en el premio.

La cosa no quedó ahí, Ridwan Kamil también explicó directamente a Aura Kasih los antecedentes del premio. Reveló que la alfombra de oración y la portada del Corán surgieron de su pasión por la pintura.