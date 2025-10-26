La Bella irlandesa finalmente revela con franqueza por qué Haldy Sabri la golpea, ¡nadie lo hubiera esperado!

Jacarta – El amor puede surgir de cualquier lugar: desde la primera mirada, una cálida conversación hasta algo que nunca esperabas: el aroma corporal de alguien. Para bella irlandesala experiencia de enamorarse por primera vez de su marido sabri montones Es una prueba clara de que los sentimientos pueden surgir de algo tan simple como eso.

En una conversación informal en el canal de YouTube HAS Creative con Gofar Hilman, Irish Bella abrió honestamente la historia de su encuentro inicial con Haldy. Sin pretensiones, la exmujer de Ammar Zoni contó la historia de cómo un breve momento en un restaurante pudo cambiar el rumbo de su vida. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

En ese momento, Irish estaba comiendo con ocho amigos. En medio de un ambiente relajado y conversador, llegó un hombre, nada menos que Haldy Sabri. Vino solo, sin amigos ni presentaciones, sólo para conocer a los irlandeses. El coraje de Haldy al venir solo en medio de una multitud fue suficiente para impresionar a Irish, pero no fue eso lo que realmente lo enamoró.

Irish admitió que lo que más se le quedó grabado en la memoria fue el fragante y distintivo olor corporal de Haldy. El momento fue tan poderoso que inmediatamente sintió una vibración diferente en su corazón.

«¿Eso es lo que sabes, hermano? Huele realmente bien», dijo la irlandesa Bella, citada el domingo 26 de octubre de 2025.

Según Irish, el aroma parecía ser una señal de que estaba conociendo a alguien especial. Incluso dijo que allí fue donde comenzaron a crecer las semillas del amor.

«Huele bien, realmente huele bien. Creo que eso le atrae», dijo la irlandesa Bella, riendo.

Para los irlandeses, la fragancia no se trata sólo de perfume o apariencia externa. Hubo algún tipo de impresión emocional que se quedó firmemente grabada en su memoria. Sintió que el aroma reflejaba la personalidad tranquila, limpia y afectuosa de Haldy, una figura que más tarde se convirtió en su compañera de vida.

Ahora, cada vez que recuerda ese primer encuentro, la Bella irlandesa no puede evitar sonreír. Ese simple momento en el restaurante fue un recordatorio de que el verdadero amor puede comenzar con cosas pequeñas e inesperadas. Y para los irlandeses, la fragancia corporal de Haldy Sabri es el comienzo de un viaje de amor dulce, cálido y significativo.