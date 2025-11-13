La BBC se disculpa con Trump por el video editado y no lo compensará

El bbc dice que ha pedido disculpas al presidente Donald Trump por un clip de entrevista editado que sugería que alentó la violencia antes de los disturbios en el Capitolio del 6 de enero. La corporación de noticias también dijo que no ofrecería compensación luego de que Trump amenazara con una demanda de mil millones de dólares por el video editado.

Un portavoz de la BBC dijo: «Los abogados de la BBC han escrito al equipo legal del presidente Trump en respuesta a una carta recibida el domingo. El presidente de la BBC, Samir Shah, ha enviado por separado una carta personal a la Casa Blanca dejando claro al presidente Trump que él y la corporación lamentan la edición del discurso del presidente del 6 de enero de 2021, que apareció en el programa. La BBC no tiene planes de retransmitir el documental ‘Trump: ¿Una segunda oportunidad?’ en cualquier plataforma de la BBC. Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se editó el videoclip, no estamos de acuerdo en que exista base para un reclamo por difamación”.

El vídeo editado, parte de un episodio del documental “Panorama”, ha envuelto a la BBC en uno de sus peores escándalos. La directora ejecutiva de BBC News, Deborah Turness, y el director general, Tim Davie, dimitieron esta semana después de que se conoció la controversia sobre la edición. Trump exigió una disculpa, una compensación y una retractación del documental antes del viernes o, de lo contrario, lanzaría una demanda de mil millones de dólares contra la BBC.

La BBC dijo el jueves que la sección del documental había sido revisada por su grupo de Correcciones y Aclaraciones.

«Durante esa secuencia, mostramos extractos tomados de diferentes partes del discurso», dijo. «Sin embargo, aceptamos que nuestra edición creó involuntariamente la impresión de que estábamos mostrando una única sección continua del discurso, en lugar de extractos de diferentes puntos del discurso, y que esto dio la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamado directo a la acción violenta».

Trump le dio a la BBC como fecha límite el viernes a las 10 pm, hora del Reino Unido, o de lo contrario presentaría una demanda.