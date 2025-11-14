La BBC se disculpa con Donald Trump por edición engañosa, pero rechaza la acusación de difamación







La BBC se disculpó el jueves con el presidente de Estados Unidos. Donald Trump por una edición engañosa de su discurso del 6 de enero de 2021, pero dijo que no lo había difamado, rechazando la base de su amenaza de demanda por mil millones de dólares.

La BBC dijo que el presidente Samir Shah envió una carta personal a la Casa Blanca diciendo que él y la corporación lamentaban la edición del discurso que Trump pronunció antes de que algunos de sus partidarios irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos cuando el Congreso se disponía a certificar los resultados de la victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones de 2020. La BBC dijo que no hay planes de retransmitir el documental, que había unido partes de su discurso que se produjeron con casi una hora de diferencia.

«Aceptamos que nuestra edición creó involuntariamente la impresión de que estábamos mostrando una sola sección continua del discurso, en lugar de extractos de diferentes puntos del discurso, y que esto dio la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamado directo a la acción violenta», afirmó. BBC escribió en una retractación.

El abogado de Trump envió una carta a la BBC exigiendo una disculpa y amenazó con presentar una demanda por mil millones de dólares por el daño que le causó el documental. Había fijado como fecha límite el viernes para que la BBC respondiera. La disputa fue provocada por una edición de la serie insignia de actualidad de la BBC «Panorama», titulada «Trump: ¿una segunda oportunidad?», transmitida días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

El empresa de producción de terceros eso hizo que la película uniera tres citas de dos secciones del discurso de 2021, pronunciadas con casi una hora de diferencia, en lo que parecía ser una cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y «luchar como el infierno». Entre las partes recortadas había una sección en la que Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran pacíficamente.

El director general Tim Davie, junto con la jefa de noticias Deborah Turness, renunciaron el domingo, diciendo que el escándalo estaba dañando a la BBC y «como director ejecutivo de BBC News and Current Affairs, la responsabilidad es mía». La carta del abogado de Trump exigía una disculpa al presidente y una retractación «completa y justa» del documental junto con otras «declaraciones falsas, difamatorias, despectivas, engañosas o incendiarias» sobre Trump.

También dijo que el presidente debería ser «compensado apropiadamente» por «un daño abrumador financiero y de reputación». Expertos legales Han dicho que Trump enfrentaría desafíos para llevar el caso a los tribunales, pero podría aprovechar el error para intentar obtener un pago.

Los plazos para presentar el caso ante los tribunales ingleses, donde las indemnizaciones por difamación rara vez superan las 100.000 libras (132.000 dólares) expiraron hace más de un año. Como el documental no se proyectó en Estados Unidos, sería difícil demostrar que los estadounidenses lo menospreciaban por un programa que no podían ver.

Pero la disculpa y la retractación se produjeron cuando la BBC dijo que estaba investigando un informe en el Daily Telegraph de que su programa Newsnight de 2022 había unido de manera similar partes del mismo discurso de Trump. Sin embargo, si el caso llega a juicio, los expertos legales dijeron que la BBC podría demostrar que Trump no resultó perjudicado porque en última instancia fue presidente electo en 2024.

