¿La batería plegable del iPhone es más grande que la del iPhone 17 Pro Max? Esta es la última filtración

VIVA – Manzana vuelve a estar en el centro de atención después de que surgió la última filtración sobre su primer dispositivo plegable con nombre provisional iPhone plegable. Aunque hace tiempo que se rumorea sobre este dispositivo, ahora nueva información revela la parte que más interesa a los usuarios, la capacidad de la batería.

Según el último informe, se dice que el iPhone Fold tiene una batería mucho más grande que el iPhone 17 Pro Max, e incluso puede superar a muchos teléfonos emblemáticos actuales, según lo informado por GSMArena.

Fuentes de la industria dicen que el iPhone 17 Pro Max está equipado con una batería de 4.823 mAh, mientras que el modelo solo eSIM es un poco más grande con 5.088 mAh. Sin embargo, se espera que el iPhone Fold supere esta cifra con una capacidad de batería de entre 5.400 y 5.800 mAh. Si esta predicción es correcta, el iPhone Fold será el dispositivo iPhone con la batería más grande que Apple haya fabricado hasta la fecha.

Esta filtración también revela que Apple está realizando pruebas internas de la capacidad de la batería. Curiosamente, el informe recuerda que el prototipo inicial de iPhone Air solo usaba una batería de 3.000 mAh, pero Apple logró incorporar una batería más grande en el modelo final. Esto da esperanzas de que el iPhone Fold también pueda obtener mejoras similares.

Algunos analistas incluso sospechan que la capacidad de la batería del iPhone Fold podría rondar los 6.000 mAh, especialmente teniendo en cuenta su diseño de doble pantalla. Los rumores dicen que este dispositivo vendrá con una pantalla interior de 7,58 pulgadas y una pantalla exterior de 5,38 pulgadas. Con una pantalla tan grande como esa, los requisitos de energía ciertamente aumentan, por lo que será muy necesaria una batería de gran capacidad para mantener el rendimiento y la durabilidad durante todo el día.

Aunque su lanzamiento sigue siendo un misterio, algunos informes predicen que el iPhone Fold se lanzará el próximo año, mientras que otros informes predicen su aparición solo en 2027. A pesar de estas diferencias en el calendario, siguen surgiendo rumores que indican que Apple se está acercando al lanzamiento de su primer producto plegable.

Si todas estas filtraciones son ciertas, el iPhone Fold podría ser uno de los dispositivos más innovadores de Apple, no sólo por su diseño plegable, sino también por la duración de su batería, que está pensada para un uso intenso. Los fans de Apple seguramente esperan con ansias esta gran sorpresa.