La batalla de Jackson fue recortada de 17 a 11 minutos

Hay dos momentos clave en «Through the Valley», el segundo episodio de «»El último de nosotros«Temporada 2: El primero, el asesinato de Joel de Pedro Pascal; el segundo, una secuencia de batalla épica con un ejército de la desgarro infectado por la ciudad de Jackson, Wyo.

La última secuencia entre los sobrevivientes y el ejército infectado originalmente tenía 17 minutos, pero el editor nominado a Emmy Timothy Good recortó cinco minutos. Good también reveló que la secuencia Battle of Jackson siempre fue escrita para intercalar con las escenas en el Lodge que involucra a Joel, Abby (Kaitlyn Dever) y Ellie (Bella Ramsey).

Hablando sobre la secuencia de batalla, Good explica: «Lo miramos y nos dimos cuenta de que hay ciertas cosas que son periféricas a la columna principal de la acción, y donde necesitamos mover la Horda de venir hacia nosotros a ir al otro lado».

Una escena de corte, Good recuerda, presentó a un pueblo sacrificándose con una bomba neta casera. «Matar a tantos infectados temprano bajó las apuestas para el resto de los personajes», explica.

Lo bueno también recortó escenas con llamas que no necesitaba. La clave radica en las conversaciones con el showrunner Craig Mazin, que enfatizó que «cada corte tiene que impulsar la siguiente acción».

«Cada sección de eso se trataba de comprimir hasta el punto en que podríamos aplicar la máxima presión al carácter de Tommy (Gabriel Luna) y Maria (Rutina Wesley), porque en última instancia, esos eran los dos personajes que importaban en la secuencia de batalla», dice Good, y agregó que lo obtuvimos a 11 minutos porque vive solo.

Otra secuencia importante que Good tuvo que acortar fue la muerte de Joel. En el episodio, el personaje de Dever Abby está dispuesto a vengar la muerte de su padre, y el hombre responsable es el Joel de Pascal.

«Estaba abrumado con cuánto se lograría en un período muy corto», dice Good.

Su desafío era saber que la popularidad de Joel y Pascal significaba que al público no le gustaría a Abby.

Bien evitó tratar de hacer que Abby simpatizara en los primeros cortes. «No había música para Abby; solo obtuvimos sus situaciones. Cuando Abby interactuó con Joel y Dina, me concentré en sus reacciones y decisiones para impulsar a la audiencia a preguntarse qué estaba pensando frente a nuestros personajes principales».

En la escena en la que Abby se da cuenta de que el hombre que la rescata es Joel, Good dice: «Hice un golpe en la cara de Abby desde un disparo amplio». Continúa: «Fue importante para el impacto de escuchar la palabra ‘Joel’ aterrizar en Abby como casi como un intestino».

Para la escena en la que Abby mata a Joel, Good había reiniciado el proceso de edición durante cinco veces. «Solo quiero asegurarme de que no me falta nada y me falta un estilo, o intentando una cierta forma de acercarse a la escena».

Quería que el público tuviera un sentimiento visceral cuando Ellie entra. «Lo que ve es tan traumática que inmediatamente entra en una ira ciega y comienza a hacer todo lo posible para matar a todos frente a ella».

Sin embargo, Ellie está fijada al suelo antes de que pueda hacer cualquier daño real al grupo de Abby. Los showrunners Mark Mylod y Mazin querían mantener a Ellie y Joel conectados pero muy separados. «Diseñaron esta serie de tomas donde puedes ver sobre el hombro de Ellie hacia Joel, y para ver sobre Joel hacia Ellie. Así que sientes la distancia entre los dos, pero siempre está este tejido conectivo».

Se trataba de mantenerlos en tierra e injertados entre sí en esos primeros momentos. «Al final, creo que lo que Craig y yo reconocimos fue esta idea de que, si es desde el punto de vista directo de Ellie y no un punto de vista privilegiado, y para ver que suceda, ahí es donde vamos a llegar al lugar mágico».