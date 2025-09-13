La base es importante en el desarrollo de la infraestructura de transporte.

Yakarta, Viva – El año 2025 se convirtió en un hito importante con la estipulación del día Seguridad Tráfico y transporte de carreteras nacionales (LLAJ), que cae el 19 de septiembre de 2025.

Esta determinación es un resultado tangible de persistencia e iniciativa Kakorlantas Inspector General de la Policía Nacional Agus Suryonugroho, quien recibió el apoyo total de los cinco pilares de la parte interesada de la Seguridad Nacional de Seguridad (RUNK), y el Ministro de División Coordinadores Infraestructura y desarrollo regional, Agus Harimurti Yudhoyono (A mí).

Décadas del nacimiento del Runk, el discurso sobre la determinación de los días de seguridad solo se limita a los planes. Solo este año el compromiso conjunto finalmente se realizó.

Los cinco pilares que son la fuerza impulsora de este Acuerdo incluyen, la gestión de seguridad en la carretera (Bappenas), las carreteras de seguridad (Ministerio de Obras Públicas), Vehículos de Seguridad (Ministerio de Transporte), Comportamiento del usuario de la Carretera de Seguridad (POLRI) y PRE -Handling de Accidentes Pre y Post (Ministerio de Salud).

El Ministro de Ministro de Infraestructura y Desarrollo de la Región, Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy), dio la bienvenida al nacimiento del Día Nacional de Seguridad LLAJ.

Según él, este paso está en línea con la dirección de la política gubernamental para realizar transporte Lo cual es seguro, moderno e integrado para apoyar el progreso económico y el bienestar de las personas.

«La seguridad del tráfico y el transporte vial es una base importante en el desarrollo de la infraestructura de transporte. Nuestro enfoque no solo está en la reducción error humanopero también mejoras en la flota, el mantenimiento de las instalaciones y la mejora de la seguridad a lo largo del modo de transporte. Esto es parte de la agenda de prioridad nacional que protegemos «, dijo Ahy.

Se espera que la determinación del Día Nacional de Seguridad LLAJ sea un nuevo impulso para que el pueblo indonesio aumente la conciencia, el cumplimiento y la cultura de seguridad en el camino. Con la sinergia de los cinco pilares del Runk, el gobierno es optimista de que el número de accidentes puede reducirse y la calidad de la seguridad nacional del transporte está aumentando.

En línea con eso, el papel del Ministerio de Transporte es bastante significativo. El Ministro de Transporte Dudy Purwagandhi enfatizó que el modo de seguridad y transporte de vehículos son aspectos vitales para apoyar el éxito del Día Nacional de Seguridad LLAJ.

El Ministerio de Transporte se compromete a mejorar los estándares de prueba de vehículos, fortalecer las regulaciones de transporte público y ampliar la digitalización de los servicios de transporte para garantizar más flotas de seguridad y servicios públicos más excelentes.