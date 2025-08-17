La bandera roja y blanca a lo largo de los 208 metros revoloteó en la plataforma de la estación Halim Whoosh

Yakarta, Viva – El tren rápido de Indonesia China hizo la bandera levantando Rojo y blanco 208 metros de largo Estación Halim por el oficial de levantamiento de la bandera. Flag -crianza a lo largo de la serie Homicidio Es decir, hasta 8 trenes están en conmemoración del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia.

Gerente General Secretario Corporativo Cicatriz La presidenta de Eva dijo que la actividad de la bandera que cría era un símbolo del espíritu de independencia que celebramos con los pasajeros de Whoosh.

«En el momento de la conmemoración de la independencia, KCIC presenta una experiencia diferente para los pasajeros de Whoosh, no solo a través de servicios de transporte rápido y moderno, sino también a través de los matices de la unión y el nacionalismo en la estación o en el tren», dijo que Eva dijo de su declaración el domingo 17 de agosto de 2025.

Además, dijo Eva, para animar la actividad de aniversario de la República de Indonesia, KCIC también distribuyó pequeñas banderas y varias mercancías atractivas a los pasajeros. Las actividades de ITNI se suman a los matices de la unión y el nacionalismo en la estación.

Eva agregó, específicamente, el 17 de agosto, KCIC presentó una promoción especial en forma de precios de entradas de Rp45,000 para ciertas salidas, a saber, desde la estación de Halim a las 08.00 y 17.00 WIB, así como de la estación de Tegalluar a las 08.05 y 17.05 WIB.

KCIC también presenta decoraciones rojos y blancos en toda la estación y la serie Whoosh Train, incluida la vista de los videos de independencia en la pantalla LED.

«Esperamos que la presencia de Whoosh pueda seguir siendo el orgullo de Indonesia y un símbolo del progreso del transporte ecológico. En esta conmemoración de la independencia, queremos demostrar que el espíritu de la lucha de los fundadores de la nación continúa a través de la innovación en el sector del transporte ferroviario», concluyó Eva.

