Londres, Viva – Palestina Oficialmente levantó su bandera fuera del edificio de la Embajada Palestina en Londres el lunes 22 de septiembre de 2025 después de que los británicos anunciaron el reconocimiento histórico del estado palestino.

Este aumento marca el estado del estado de la misión diplomática a la embajada completa, en medio de la agresión militar Israel que todavía está en curso Gaza y el borde oeste.

La ceremonia de cría de la bandera fue dirigida por el embajador palestino en los británicos, Husam Zomlot. En su discurso, enfatizó que este reconocimiento no era solo un símbolo, sino más bien una afirmación de los derechos del pueblo palestino que había sido incautado por mucho tiempo.

«Nos unamos a mí para volar la bandera palestina con colores que representan a nuestra nación: negro para nuestro dolor, blanco por esperanza, verde para nuestra tierra y rojo por el sacrificio de nuestra gente», dijo Zomlot, según lo citado por Al Jazeera.

Zomlot agregó que el reconocimiento del estado palestino fue un paso para corregir errores históricos y comprometidos hacia el futuro basado en la libertad, la dignidad y los derechos humanos fundamentales.

«Este reconocimiento se produce cuando nuestra gente en Gaza está siendo reportada, bombardeada y enterrada bajo las ruinas de sus hogares; cuando nuestra gente en Cisjordania está siendo limpiada étnicamente, torturada por el terror del estado todos los días, el acaparamiento de tierras y la opresión sofocante», dijo.

Keir Starmer: Inglaterra admite que Palestina enciende la solución de dos países

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que este paso fue dado para mantener la expectativa de paz.

«En medio del horror que continúa desarrollándose en el Medio Oriente, actuamos para mantener viva la posibilidad de paz y soluciones a dos países», dijo PM británicoStarmer en una declaración de video.

Sin embargo, esta decisión también cosechó una variedad de respuestas. Los parlamentarios independientes, Shockat Adam, lo llamaron monumental a pesar de que se lo consideraba tarde.

«Este es un punto en la historia, con suerte será un punto de inflexión en la historia, pero este es un día muy fuerte, un día muy emotivo», dijo,

Amnistía no solo se convierte en un gesto vacío

Amnistía Internacional advierte que este reconocimiento tiene el potencial de convertirse en un «gesto hueco» si no sigue los pasos concretos para detenerse genocidio Israel en Gaza.

Kristyan Benedict, gerente de respuesta a la crisis de Amnistía, confirmó que las palabras no detendrían la crueldad. Llamó a los británicos que detuvieran las exportaciones de armas a Israel, a los funcionarios de sanción involucrados en crímenes de guerra, detengan el comercio con asentamientos ilegales y fomenten el final del bloqueo de Gaza.

El apoyo internacional se está fortaleciendo

Además de Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal también han reconocido a Palestina antes de la sesión de la Asamblea General PBB 80. El tema palestino seguramente será el principal centro de atención, con Francia y Arabia Saudita incluso celebrará una reunión en Nueva York para discutir la solución de dos países que están cada vez más amenazados con desaparecer.

Mientras tanto, la situación en Gaza continúa deteriorándose. Israel golpeó a la ciudad de Gaza, exacerbando el hambre y el refugiado masivo. En Cisjordania, las redadas y los planes para la anexión del territorio palestino también son cada vez más intensivos.