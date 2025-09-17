La bandeja de alimentos importada de China para MBG se llama que contiene aceite de cerdo

Yakarta, Viva – Nahdlatul Ulama a través de uno de sus auspicios, a saber, Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI NO), confirma el apoyo y la preocupación por el programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg) que está siendo eco de la administración del presidente Prabowo.

La forma de preocupación severa es una búsqueda realizada por RMI NU contra bandeja de comida o contenedores de alimentos importados Porcelanautilizado en el programa MBG.

El subsecretario de RMI Nu Dki, Wafa Rianosh dijo que, en el proceso de presentar MBG, su partido encontró contenido ilegal en bandejas de alimentos o contenedores de alimentos, importados de China.

UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

Explicó que la importación de la bandeja de alimentos de Chaoshan, China tiene un contenido de lubricante que contiene octDurante el proceso de impresión de la bandeja de alimentos. Por lo tanto, RMI-NU también declaró el rechazo de la bandeja de alimentos de importación china.



El presidente Prabowo Subianto junto con Bill Gates revisó MBG en SD Yakarta Foto : BPMI Setpres/Laily Rachev

WAFA dijo que él obtuvo sospecha sobre el lubricante de aceite de cerdo contenido en la bandeja de alimentos para el MBG al visitar el fabricante de la bandeja de alimentos en China. Luego, la muestra fue traída a la patria para pruebas de laboratorio.

«La muestra de lubricante que trajimos de China para ser probados en Indonesia. Pero nadie tiene la herramienta de prueba. Luego lo trajimos de vuelta a China para la prueba, y luego los resultados fueron contenido de aceite de cerdo. Hemos informado los resultados de las pruebas a varias autoridades. Pero hasta ahora no hemos recibido una respuesta», dijo Wafa en su declaración el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el presidente del DKI Yakarta Rmi-Nu, Kyai Ramhad Zailani, dijo, en Indonesia, que es un país con una población musulmana mayoritaria, los productos halal son una obligación. Espera que el gobierno pueda abordar esto para que MBG pueda convertirse en un buen programa tanto social como Sharia.

«No se trata de la competencia comercial local con los importadores. Sin embargo, lo que nos preocupa es la calidad de los productos de la bandeja de alimentos que ahora se usan, donde descubrimos que el producto aparentemente no era halal debido al contenido de aceite de cerdo y que el producto aparentemente no cumplió con el grado alimenticio estándar o no Toyib», dijo.

Rahmad dijo que su partido continuaría luchando por el problema de Halal de la bandeja de alimentos en este programa MBG hasta el final. Espera, como acción de precaución, el gobierno puede llevar a cabo una moratoria o terminación temporal importar Bandeja de alimentos de China hasta que este problema sea brillante.

«Debido a que esto está muy preocupado por el beneficio de los consumidores, especialmente los niños que consumen alimentos de la bandeja de alimentos que no solo no es Halal, sino también de grado alimenticio. Mañana (18/9) celebraremos una audiencia con el Ministerio de Comercio y transmitiremos nuestras esperanzas», dijo.