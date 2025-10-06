La banda sonora de ‘Kpop Demon Hunters’ domina por una segunda semana en el número 1

«El Cazadores de demonios de KPOP«La banda sonora registra una segunda semana no consecutiva en el número 1 en el Billboard 200 gráfico de álbumes. Esto sigue a la asombrosa semana consecutiva de la película en el Netflix Top 10 durante la ventana de visualización del 22 al 28 de septiembre, cuando se convirtió en el título de más larga duración en la lista de películas en inglés.

La banda sonora encabeza la lista de álbumes con 102,000 unidades de álbum equivalentes ganadas (2%menos) en los Estados Unidos en la semana que finaliza el 2 de octubre, según Luminate. El récord de 12 canciones llegó por primera vez al número 1 en la lista fechada el 20 de septiembre.

En el centro de la película se encuentra el grupo ficticio de chicas, Huntr/X, retratado por Ejae, Rei ami y Audrey Nuna. Los tres cantantes ofrecieron una actuación sorpresa en el estreno de la serie de «Saturday Night Live«Durante el fin de semana en una parodia junto a Bad Bunny. También ofrecerán la primera presentación completa y en el aire de su éxito» Golden «el 7 de octubre en» The Tonight Show con Jimmy Fallon «.

De las 102,000 unidades equivalentes de álbumes equivalentes de Kpop Demon Hunters ganadas en la última semana de seguimiento, el récord acumuló 117 millones de transmisiones oficiales a pedido. Las ventas de álbumes comprendían 16,000 ventas del total total de 102,000.

Hubo varios debuts en el top 10 esta semana, con la última oferta de Doja Cat, la «Vie» inspirada en los años 80, siendo el debut más alto en el número 4. El set de 15 canciones debuta con 57,000 unidades ganadas y casi 41 millones de corrientes oficiales con ventas de álbumes con un total de 26,000.

Mariah Carey también aterriza entre los 10 primeros con «Here For It All» en el número 7 con 47,000 unidades de álbum equivalentes ganadas en su primera semana. «El Art of Loving» de la artista en ascenso Olivia Dean se estrena en el número 8 y «Ex» de P1harmony entra en el número 9.