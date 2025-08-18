La banda sonora de ‘Kpop Demon Hunters’ agrega el tercer top 10 en la lista de canciones

Tres canciones de Netflix «Cazadores de demonios de KPOP” soundtrack are in the top 10 of Billboard’s Hot 100 songs chart for the first time. Climbing to No. 10 from it’s previous No. 14 spot, “Soda Pop” from the fictional Saja Boys — performed by Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo and samUIL Lee — adds to the success already achieved by “Your Idol” (currently No. 4) and “Golden” (No. 2).

En la última semana, «Golden» by Huntr/X, compuesto por Trio de Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, alcanzó un máximo en el número 1, convirtiéndose en el primer sencillo principal de un grupo K-Pop totalmente femenino en la historia de más de 60 años de historia de la lista. «Golden» se encuentra en el número 2 esta semana con un impacto significativo: 32.8 millones de transmisiones, 11.6 millones en impresiones de radio y 7,000.

Lanzada en junio, la película se ha convertido en el proyecto animado original más popular de Netflix de todos los tiempos. De hecho, «Kpop Demon Hunters» es solo la tercera banda sonora en la historia de la lista en tener más de tres entradas simultáneas de las 10 mejores detrás de «Saturday Night Fever» y la «Expresar», protagonizada por Whitney Houston.

Mientras tanto, Alex Warren regresa para ocupar el puesto número 1 durante una décima semana con un total de 23.9 millones de transmisiones y 74 millones de impresiones de radio y 7,000 vendidos. Es el primer sencillo en reclamar 10 semanas en el número 1 desde Kendrick Lamar y «Luther» de SZA.

Ravyn Lenae gana su primer éxito entre los cinco primeros hot 100, ya que «Love Me Not» se eleva del número 6 al número 5 «Hay esta energía innegable, algo infeccioso que te atrapa de inmediato», dijo Lenae a Varimity de la canción retro-pop. Tras el éxito de «Love Me Not», Lenae saldrá a la carretera en una gira en solitario antes de abrir para Sabrina Carpenter.

Cambiar al contenido del Billboard 200«I’m the Problem» de Morgan Wallen gana una 11ª semana en el número 1 con 126,000 unidades. También hubo una larga lista de debuts en el top 10, incluidos los discos de Gunna, Machine Gun Kelly, Jonas Brothers y Babymetal, la banda de metal kawaii japonesa.

Gunna tuvo el debut más alto en la lista con «The Last Wun» llegando al número 3 con 80,000 unidades de álbum equivalentes ganadas. La ametralladora Kelly sigue en el número 4 con «Lost Americana», que marca su séptimo proyecto Top 10 con 63,000 unidades ganadas. Jonas Brothers ingresa en el número 8 con «Saludos desde su ciudad natal» registrando 39,000 unidades de álbumes.

Babymetal, con los miembros oficiales Su-Metal, Moametal y Momometal, anota su primer álbum Top 10 en el Billboard 200 cuando «Metal Forth» debuta en el número 9 con 36,000 unidades ganadas. Entre los invitados en el álbum están Spiritbox, Poppy, Slaughter to Preval, Bloodywood, Tom Morello y más. El trío completó recientemente una gira de América del Norte, y actualmente está tocando conciertos en Asia. Regresarán a los Estados Unidos para un show en el Intuit Dome en Los Ángeles el 1 de noviembre.